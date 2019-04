Viele Fußball-Vereine zwischen  Kreisoberliga und Hessenliga müssen zittern

Nur noch wenige Wochen dauert die Saison im Amateurfußball. Während die Tabelle auf den ersten Blick zeigt, wer im Titelrennen welche Rolle spielt, ist dies im Kampf um den Klassenerhalt anders.

Wie gewohnt hängt das Schicksal vieler Mannschaften davon ab, wie viele Teams aus der nächsthöheren Liga absteigen und um welche es sich handelt. Ein Überblick.

Hessenliga

In der Hessenliga spielen aktuell 17 Mannschaften, in der kommenden Saison werden es 18 sein. Die Zahl der Absteiger richtet sich danach, wie viele Teams aus der Regionalliga absteigen – derzeit würde es Stadtallendorf und Dreieich treffen. Demzufolge müssten vier oder fünf Hessenligisten den Gang nach unten antreten. Der heimische Vertreter FSC Lohfelden hätte da mit fünf Zählern Vorsprung auf den Fünftletzten Griesheim noch kein beruhigendes Polster auf die Abstiegszone.

Verbandsliga

Hier bleibt die Richtzahl 17. Daumen drücken müssen die Abstiegskandidaten den Hessenligisten Hünfeld und Flieden. Bleiben diese im hessischen Oberhaus und hält sich Lohfelden in der sicheren Zone der Tabelle, steigen nur drei Klubs ab. Je nach Verlauf können es aber auch fünf sein. Betroffen wären aus hiesiger Sicht der GSV Eintracht Baunatal (14.) und der SV Kaufungen 07 (16.).

Gruppenliga

Die Gruppenligen 1 und 2 gehen auch in der nächsten Saison mit je 16 Teams an den Start. Weil aus der Verbandsliga Kaufungen, Baunatal, Dörnberg und Grebenstein dazukommen könnten, sind acht Absteiger – vier aus jeder Gruppe – denkbar. Müssen sieben Mannschaften absteigen, bestreiten die beiden Viertletzten ein Relegationsspiel. Derzeit am meisten gefährdet sind der FC Bosporus (14.) und der TSV Heiligenrode (13.).

Kreisoberliga

Auch hier gilt die Richtzahl von 16 Mannschaften. Kämen die beiden Aufsteiger aus den Kreisligen A und zwei Absteiger aus der Gruppenliga hinzu, träfe es drei Teams. Der TSV Oberzwehren ist nach dem Rückzug so oder so das erste davon. Am meisten gefährdet sind daneben die SG Söhrewald, der TSV Rothwesten II, der SV Nordshausen und die SVH.

Die Betroffenen

Wie aber sehen es die von den Unwägbarkeiten um die Zahl der Absteiger Betroffenen? „Wir achten nicht so sehr darauf, sondern versuchen, so viel wie möglich zu punkten und es darüber zu schaffen“, sagt Andreas Bürger vom GSV Eintracht Baunatal.

Die Abstiegsregularien findet der 27-Jährige allerdings nicht so gut: „Wir hätten lieber alles selbst in der Hand, als von anderen abhängig zu sein. Fünf Absteiger bei 17 Teams, das wäre heftig. Aber wenn wir in die Liga reingehören wollen, sollten wir einfach mindestens Sechstletzter werden.“