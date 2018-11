Unnötige Niederlage - Baunatal verliert 2:4 gegen Friedberg

Der KSV Baunatal hat es verpasst, sich in der Verfolgergruppe der Fußball-Hessenliga festzusetzen: Die Elf von Trainer Tobias Nebe verlor daheim überraschend gegen Aufsteiger Türk Gücü Friedberg.

Im Pokal hui, in der Liga pfui! Fußball-Hessenligist KSV Baunatal findet im Liga-Alltag nicht in die Spur. Gegen Aufsteiger Türk Gücü Friedberg unterlagen die Nordhessen am Samstagnachmittag 2:4 (0:1). Die Niederlage fiel in die Kategorie unnötig.

Denn die Gastgeber hatten das Geschehen eigentlich im Griff. Einziges Problem: Es fehlten Spritzigkeit und Entschlossenheit. Kurz vor der Pause bekamen sie die erste Quittung und kassierten den zu diesem Zeitpunkt überraschenden 0:1-Rückstand. Immerhin: Der KSV kam nach der Pause mit mehr Energie zurück - und erzielte folgerichtig in Person von Thomas Müller den Ausgleich (58.).

Jetzt drängten die Hausherren und erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten. Aber wieder einmal ließen sie die Chancen ungenutzt. Zudem vergaß der KSV die Defensiv-Arbeit und fing sich nach einem blitzsauberen Konter den zweiten Gegentreffer ein (64.). Und wieder kam die Mannschaft von Trainer Tobias Nebe zurück. Nur drei Minuten später: Ecke Felix Schäfer, Kopfball Daniel Borgardt, 2:2 (67.).

Nun drängte Baunatal auf den Siegtreffer, fabrizierte aber zu viele Fehler im Mittelfeld, und abermals legten die Friedberger einer schnörkellosen Konter hin und gingen zum dritten Mal in Führung (73.). Von diesem Dämpfer erholten sich die Baunataler nicht mehr. Zu allem Übel sah Innenverteidiger Daniel Borgardt nach einem Frustfoul die Rote Karte (84.), und in der Nachspielzeit setzte der gerade erst eingewechselte Batuhan Özyürek noch einen drauf und erzielte der 4:2 für die Gäste. Die Baunataler waren bedient.

Das gleiche Ergebnis musste auch der FC Ederbergland hinnehmen. Der FCE verlor bei SV Rot-Weiß Hadamar 2:4 (1:3). Die Tore für die Gäste erzielten Valon Ademi und Robin Wissemann.

KSV Baunatal – Friedberg 2:4 (0:1)

Tore: 0:1 Akgöz (42.), 1:1 Müller (57.), 1:2 Tesfaldet (63.), 2:2 Borgardt (66.), 2:3 Tesfaldet (72.), 2:4 Özyüreck (90.)

Schiedsrichter: Patrick Werner (Rüsselsheim)

Zuschauer: 150