TSG Wilhelmshöhe stoplert gegen Bosporus

Fußball-Kreisoberligist unterliegt 2:3

+ © Dieter Schachtschneider Standfest: Wie hier der zweifache Torschütze Enes Karakuz (Bo sporus, links) gegen Wilhelmshöhes Louis Lengemann, so setzte sich auch der FC Bosporus mit 3:2 bei der TSG durch. © Dieter Schachtschneider

Kassel – Alles hat ein Ende, wie es so schön heißt. Nun hat es nach acht Siegen in Folge auch Fußball-Kreisoberligist TSG Wilhelmshöhe erwischt. Die Gastgeber unterlagen in der Begegnung gegen Gruppenliga-Absteiger FC Bosporus 2:3 (1:1).