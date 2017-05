Fußball-Verbandsliga: Baunatal unterliegt Flieden 0:2

Baunatal. Für den GSV Eintracht Baunatal wird der Gang in die Fußball-Gruppenliga immer wahrscheinlicher.

Der abstiegsbedrohte Verbandsligist verlor auf der heimischen Langenbergkampfbahn gegen den neuen Tabellenführer SV Flieden mit 0:2 (0:0).

Das Team von Trainer Manfred Katluhn war von Beginn an voll auf der Höhe. Vor allem kämpferisch. Das sah auch der Coach so: „Taktisch und kämpferisch war das eine hervorragende Leistung. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen.“ Die VW-Städter attackierten früh und hielten die Osthessen vom eigenen Tor fern.

Insgesamt waren Torchancen im ersten Durchgang Mangelware. Erst kurz vor der Pause wurde es gefährlich. Nach einem Eckball kam Fliedens Gabriel Müller frei zum Kopfball. Eintracht-Torwart Lukas Rudolph verhinderte mit einem starken Reflex den Rückstand. Nach dem Seitenwechsel dann fast der Paukenschlag: Baunatals Florian Pusch setzte Niels Willer mustergültig in Szene. Der Stürmer ließ zwei Fliedener aussteigen, scheiterte dann aber aus kurzer Distanz an Torwart Lukas Hohmann (49.). Das war sie, die Riesenchance zur Führung. Die Fliedener erhöhten in der Folgezeit das Tempo.

Schließlich war es der eingewechselte Andreas Drews, der eine Flanke von Fabian Schaub verwertete und die Führung für die Gäste erzielte (67.). Die Eintracht wirkte geschockt. Und als sie den Gegentreffer so langsam verdaut hatte, folgte die kalte Dusche: Mit einem katastrophalen Fehlpass servierte Eintracht-Innenverteidiger Pascal Preuss dem Fliedener Marco Gaul den Ball auf den Fuß. Dieser fackelte nicht lange und schloss aus etwa 20 Metern ab. Sein Schuss landete abgefälscht im Kasten der Eintracht. Das war die Entscheidung. Baunatal kämpfte aufopferungsvoll, gefährlich wurde es vor dem gegnerischen Kasten aber nicht mehr.

Baunatal: Rudolph - Cobileanu (84. Hofmann), J. Katluhn, Preuss, Scott - Kraus, D. Katluhn - Schmidt, Pusch (82. Osman), Bürger - Willer

Flieden: Hohmann - Leibold, Kullmann, Zeller, Trenkler (60. Kress) - Heil, Müller -Götze (68. Lingenfelder), Gaul, Schersadeh (60. Drews) - Schaub

SR: Metzger (Wolfhagen) - Zuschauer: 200.

Tore: 0:1 Drews (67.), 0:2 Gaul (76.)

Von Raphael Wieloch