Fußball-Verbandsliga: Wie geht es weiter beim KSV Hessen Kassel II?

Blickt trotz Abstiegs seiner Junglöwen vorsichtig optimistisch in die Zukunft, was den Fortbestand seiner Mannschaft angeht: Trainer Thorsten Hirdes, derzeit im Planungsstress.

Kassel. Der KSV Hessen Kassel II steht in der Fußball-Verbandsliga bereits als Absteiger fest. Genauso wie der RSV Petersberg, bei dem die Junglöwen am Sonntag (15 Uhr) antreten.

Während der Gastgeber in der nächsten Saison in der Gruppenliga Fulda spielen wird, scheint die Zukunft der KSV-Reserve noch ungewiss zu sein.

Zu einer klaren Aussage, wie es mit den Junglöwen weitergehen wird, lässt sich beim KSV Hessen derzeit niemand locken. Vereinsgremien und sportliche Leitung stehen seit Wochen in einem regen Austausch über die Zukunft der Mannschaft.

Im Mittelpunkt steht für den Kasseler Traditionsverein derzeit die erste Mannschaft, die sich im Abstiegskampf der Regionalliga befindet. Die Entscheidung, ob der KSV die Klasse hält oder in die Hessenliga absteigt, fällt möglicherweise erst Ende Mai. Davon hängt womöglich ab, ob die zweite Mannschaft in der nächsten Saison in der Gruppenliga spielt oder abgemeldet wird.

Dieser Zeitpunkt ist für die Meldung kein Problem, sagt der Klassenleiter der Verbands- und Gruppenligen Horst Riemenschneider: „Der Meldebogen aller Vereine für die Teilnahme seiner Mannschaften am Liga-Spielbetrieb 2018/19 muss erst bis Anfang Juni dem hessischen Fußball-Verband vorliegen.“ Somit muss also beim KSV noch keine Hektik ausbrechen.

Unterdessen arbeitet Junglöwen-Trainer Thorsten Hirdes an den Planungen für die kommende Spielzeit. Daher sagt er: „Ich bin vorsichtig optimistisch, was den Fortbestand der Mannschaft angeht.“ Er fügt hinzu: „Die eigenen, vor allem jungen Spieler, wollen ja wissen, wo der Weg hinführt.“ Den Verantwortlichen des Vereins ist schon klar, dass gerade die jungen Talente bei den heimischen Klubs sehr begehrt sind. „Trotz des Verbandsliga-Abstiegs und der unklaren Situation gibt es überraschend viele Spieler, die im nächsten Jahr für die Junglöwen gerne hinter den Ball treten würden“, schiebt Hirdes noch nach.

Sonntag in Petersberg wollen sie erst mal den Aufwärtstrend – nach einem Remis und einem Sieg in den Derbys gegen Kaufungen und Rothwesten – fortsetzen und mit einem Erfolg Eigenwerbung für ihr Team betreiben.