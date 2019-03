Fußball-Wochenende der kuriosen Ergebnisse

Kassel – Kaum rollt der Ball wieder in allen Fußball-Ligen der Region, schon kommen die ungewöhnlichsten Ergebnisse zustande. Ein Überblick über das Wochenende der kuriosen Resultate.

Alle Neune

Es ist nicht an der Tagesordnung, dass ein Team in der Gruppenliga neun Tore erzielt – schon gar nicht, dass dies zwei Mannschaften gelingt. Aber am Sonntag geschah genau dies. Der KSV Hessen Kassel II schoss sich beim 9:0-Sieg gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen den Frust über die 0:2-Heimpleite gegen Vellmar II von der Seele. Zwei Treffer erzielten Lukas Iksal und Rene Ochs – auch Tobias Damm zählte zu den Torschützen.

Zur selben Zeit zerlegte die SG Calden/Meimbressen auf dem Ringgau die SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund mit 9:1. Dreifacher Torschütze war Kapitän und Abwehrspieler Marcel Schindler.

Turbulenter Verlauf

5:5 endete die Partie der Kreisoberliga zwischen dem Aufsteiger AFC Kassel und dem Vorletzten TSV Rothwesten II. Die Führung wechselte während der Begegnung des Öfteren: 2:0 und 3:1 lagen die Gäste vorn, ehe der AFC die Partie innerhalb von zehn Minuten zum 4:3 drehte. Aber die Fuldataler schlugen zurück und trafen erneut zweimal hintereinander – 5:4 stand es nach 75 Minuten. Mit seinem zweiten Tor machte Fatjon Blajkaj in der 86. Minute mit dem 5:5 dem Torrausch ein Ende.

„Ich bin heute noch sauer darüber, wie wir den Gegner zum Toreschießen eingeladen haben“, war AFC-Coach Fatmir Kajtazi noch am Tag danach kaum zu beruhigen.

Scheibenschießen

Ein 0:9 und ein 1:9 hat auch Kreisliga-A-Schlusslicht SBV Kassel in dieser Serie bereits erlitten. Doch am Sonntag in Heiligenrode kam es noch schlimmer: Am Ende stand bei der Reserve des TSV ein 0:19 zu Buche, bereits zur Pause lag der SBV 0:11 zurück. Und einer war kaum zu bremsen: Der 35-jährige Daniel Greger traf siebenmal. Allein zwischen der 27. bis 29. Minute fielen drei Treffer. Erst erzielte Bilgin Özdemir das 4:0, dann Marcel Bollrath das 5:0, ehe Greger das 6:0 markierte. Danach bekam der SBV bis zum nächsten Tor in der 35. Minute eine kleine Verschnaufpause.