Neuzugang Enver Maslak vom OSC Vellmar: Fünf Tore in acht Tagen

Vellmar. Einen besseren Einstand kann man kaum haben. Erst seit gut eineinhalb Wochen ist Enver Maslak für den OSC Vellmar spielberechtigt - fünfmal hat er schon ins Schwarze getroffen.

Damit verhalf er seinem neuen Klub mit fünf Treffern bereits zu einigen Punkten. Wir stellen den 19-Jährigen vor.

Erstes Tor für OSC gegen Immenhausen

Gleich im ersten Einsatz für den OSC am 27. August war Maslak erfolgreich. Beim 3:0-Sieg der zweiten Mannschaft in Immenhausen schoss er das Tor zum 3:0-Endstand. Am Samstag feierte er sein Debüt in der Hessenliga-Elf. In der 81. Minute schickte ihn Trainer Mario Deppe aufs Feld. Da führten die Gäste aus Hadamar 2:1. Drei Minuten darauf stand es 2:2. Maslak hatte den Ball zum umjubelten Ausgleich ins Tor bugsiert. Der OSC fuhr damit den ersten Zähler ein. „Ich wollte nach dem Einwurf von Christian Wollenhaupt köpfen, habe den Ball aber nicht richtig getroffen“, sagt Maslak. Doch die Kugel landete im Tor. Wie, war egal.

Am Sonntag setzte der Neue in der Reserve noch einen drauf. Gegen Calden/Meimbressen traf er zunächst zum 1:0 und später zum 3:3-Ausgleich. Und auch den Siegtreffer des OSC zum 4:3 besorgte er. „Dass ich in der Zweiten zurechtkäme, hatte ich erwartet. Dass es auch in der Ersten schon klappen würde nicht“, erklärt Maslak.

Maslak kam vom TSV Wolfsanger

Der in Kassel geborene und in Harleshausen aufgewachsene Maslak begann mit dem Fußball beim Spielverein 06. Früh wechselte er zum TSV Wolfsanger. Dort spielte er bis zum Sommer. Als A-Jugendlicher gelangen ihm in der Gruppenliga-Saison 16/17 in 18 Partien 44 Treffer. 13-mal traf er im vorigen Jahr für die Senioren des TSV in der Kreisoberliga. Weil sich danach das erhoffte Engagement bei einem türkischen Klub nicht realisierte, boten seine Berater den 19-Jährigen beim OSC an. Dort hatte er im Frühjahr bei einem Probetraining einen guten Eindruck hinterlassen, nun machten die Vellmarer kurz vor Ende der Wechselperiode Nägel mit Köpfen.

Maslak will Stammspieler in der Hessenliga werden

„Auf jeden Fall möchte ich in der ersten Mannschaft Stammspieler werden. An die Hessenliga muss ich mich aber noch gewöhnen“, betont Maslak. Fit ist er, auch wenn er seit Mai nicht mehr gespielt hatte: „Ich habe ja in der Türkei jeden Tag zweimal trainiert.“ Brauchen könnte ihn der OSC angesichts des Mangels an Offensivkräften ohnehin. Ob er aber schnell genug den Anschluss schafft, bleibt abzuwarten. Vier Tore wie am vorigen Wochenende werden ihm nicht immer gelingen.