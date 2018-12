Fußballer Jannik Weingarten und Tobias Schlöffel sind noch nicht im Ruhestand

Kassel. Sie sind erst 25 Jahre alt. Aber es scheint, als wären sie seit einer Ewigkeit dabei. Aus dem regionalen Fußball waren sie kaum wegzudenken. Doch seit Saisonbeginn sind Tobias Schlöffel und Jannik Weingarten nicht dabei. Nach einem halben Jahr der unfreiwilligen Fußball-Abstinenz äußern sie sich.

Tobias Schlöffel

Tobias Schlöffel hütete zuletzt das Tor von Hessenliga-Absteiger OSC Vellmar, davor spielte er beim KSV Hessen und dem KSV Baunatal. Sein Duales Studiums bei der Polizei zwang ihn zu einer Auszeit vom Fußball. Schlöffel über ....

... das Dasein als Beobachter: Das war am Anfang sehr komisch, weil ich mit vielen aktuellen Spielern Jahr für Jahr auf dem Platz stand und dazugehörte. Aber ich kann es ertragen, obwohl es inzwischen immer mehr juckt. Nach der Ausbildung will ich auf jeden Fall wieder anfangen. Ich bin bestimmt noch nicht im fußballerischen Ruhestand.

... das Interesse am heimischen Fußball und die Kontakte: Ich habe mir mehrere Spiele des KSV Hessen angesehen und zwei des OSC. Dort fühlte es sich an, als wäre ich noch dabei. Außerdem habe ich zu den Jungs dort noch guten Kontakt, zum Beispiel über die WhatsApp-Gruppe. Andere treffe ich im Fitnessstudio wie Ingmar Merle oder Tim Brandner. Man läuft man sich sowieso über den Weg.

... die Fitness: Ich laufe, mache Kraft- und Fitnesstraining. Den Mannschaftssport ersetzt das nicht. Etwas zugenommen habe ich, aber nur durch das Krafttraining. Der Bauchumfang ist gleichgeblieben.

... die größte Überraschung der bisherigen Runde: Dass Ingmar Merle Freistöße schießen kann, wusste ich. Aber dass er so oft dabei trifft, erstaunt schon. Und dass die Zuschauer erfreulicherweise immer noch zum KSV Hessen ins Auestadion gehen.

Jannik Weingarten

Jannik Weingarten, vier Monate älter als Schlöffel, spielte zuletzt für den FSC Lohfelden. Probleme mit der Patellasehne, die noch immer nicht gänzlich auskuriert ist, veranlassten den Verwaltungsangestellten zur Pause. Weingarten über ...

... das Dasein als Beobachter: Es fühlt sich seltsam an. Man will am liebsten mitmischen. Fußballspielen ist eine Herzenssache, aber ich habe das besser weggesteckt als erwartet. Zudem steht es außer Frage, dass ich meine Karriere fortsetze, wenn die Verletzung ausgeheilt ist. Es kribbelt kräftig.

... das Interesse am heimischen Fußball und die Kontakte: Zumindest die Ergebnisse in der Hessenliga schaue ich nach und sehe mir im Netz die Torshow an. Oft gehe ich zu den Spielen meines Heimatvereins FC Körle. Kontakte halte ich punktuell wie zu Moritz Meuser, mit dem ich fast mein Leben lang zusammengespielt habe, oder auch zu Enis Salkovic.

... die Fitness: Ich mache Lauftraining, gehe zum Physio und zum Krafttraining. Zugenommen habe ich nicht, eher sogar abgenommen.

... die größte Überraschung der bisherigen Runde: Dass Moritz Meuser in Lohfelden anscheinend seine Torjägerqualitäten entdeckt und schon einen Treffer erzielt hat (Anm. der Red.: Es war der erste seit der Saison 2015/16).