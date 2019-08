Galin rettet CSC im Derby gegen Sandershausen einen Punkt

So schnell kann es gehen: Sandershausens Felix Bredow (rechts) bringt seine Mannschaft im Derby gegen CSC 03 bereits in der dritten Spielminute in Führung. Lukas Rudolph im Tor der 03er streckt sich vergeblich.

Niestetal – Für reichlich Diskussionsstoff sorgte der Ausgleichstreffer des CSC 03 Kassel in der Nachspielzeit der Partie der Fußball-Verbandsliga zum 2:2-Endstand bei der TSG Sandershausen.

Zunächst hatte der Schiedsrichter auf Abstoß entschieden, dann aber seine Entscheidung nach Protesten der Rothosen geändert und Eckball gegeben. Aus diesem resultierte der Treffer zum 2:2-Endstand durch Milos Galin.

Entsprechend sauer präsentierte sich Sandershausens Coach Bernd Hüter. Er sagte hinterher: „Sicher geht das Remis in Ordnung. Aber nicht durch solch eine Fehlentscheidung.“

In der Tat, seine Mannschaft hatte aufopferungsvoll gekämpft und sich den Punkt redlich verdient. Bemerkenswert ist diese Leistung ohnehin, denn Hüters Leistungsträger fielen während der Partie reihenweise aus. Zunächst musste Sascha Hebold zur Pause angeschlagen in der Kabine bleiben, Mitte der zweiten Halbzeit erwischte es Spielmacher Felix Bredow und zehn Minuten vor Schluss auch noch Torhüter Tobias Orth. „Der Ausgleich tut weh, doch die Ausfälle wiegen schwerer“, bemerkte Hüter, nachdem er sich beruhigt hatte.

Die Begegnung hatte ganz im Sinne der Gastgeber begonnen: Balleroberung im Mittelfeld durch Hebold, der leitet weiter auf Emre Akman, der passt zu Bredow und schon stand es 1:0 (3.). Nur zwei Minuten später fiel sogar das 2:0. Diesmal flankte Bredow und fand Hebold, der kaltschnäuzig Vollendete. Obwohl die Kasseler meist in Ballbesitz waren, erspielten sie sich vor der Pause keine nennenswerten Chancen.

„Vor dem Seitenwechsel hat sich all das widergespiegelt, was wir in den ersten beiden Spielen schon falsch gemacht haben“, wies Trainer Lothar Alexi auf die Defizite des Auftritts seiner Mannschaft hin.

Nach dem Seitenwechsel setzte der Coach neue Impulse, indem er Julian Berninger-Bosshammer für den defensiveren Niklas Kühne brachte. Die Gastgeber versuchten ohnehin, ausschließlich über Konter zu kommen, und da fehlte nun mit Hebold ein wichtiger Baustein.

Mitte der zweiten Hälfte kamen Galin und Jaroslaw Matys ins Spiel der Gäste. Eine Kombination zwischen den Beiden brachte den Anschlusstreffer zum 1:2, es war das erste Tor der Rothosen nach 250 gespielten Minuten in der neuen Spielzeit.

Ab der 74. Minute waren die Kasseler dann in Unterzahl, weil ihr Kapitän Christoph Reuter nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen hatte. Dennoch bestimmte das Team von Coach Alexi nun das Geschehen, einzig Akman hatte noch einen starken Auftritt, als er nach einem Dribbling vor das Gästetor passte, dort aber Zakariae El Jamouhi den berühmten Schritt zu spät kam.

Sandershausen hatte eine starke Anfangsphase, musste sich aber am Ende der spielerischen Qualität der Gäste beugen und unglücklich in der Nachspielzeit noch den Ausgleich hinnehmen. Das Remis geht letztlich in einem sehr kurzweilig Derby dennoch in Ordnung.

Statistik:

Sandershausen – CSC 03 2:2 (2:0)

Sandershausen: Orth (80. Sachse) - Altschmied, Minne, Schumann, Behler - Sariolglu, Künkler - El Jamouhui, Bredow (61. Stern), Hebold (46. Radcenko) - Akman

CSC: Rudolph - Beyer, Iksal, Trump, Keßebohm - Kühne (46. Berninger-Bosshammer), Reuter - Simoneit, Steinhauer (63. Matys), Kouay - Salskovic (63. Galin)

Schiedsrichter: Dücker (Nüsttal)

Zuschauer: 280

Tore: 1:0 Bredow (3.), 2:0 Hebold (5.), 2:1 Gallin (67.), 2:2 Gallin (90.+2)

Rote Karte: Reuter (74./CSC/Tätlichkeit)