Goldene Plakette für Dauerbrenner

Kassel. Er ist einer der großen Dauerbrenner im Kasseler Sport, ein Denker, Lenker und im positivsten Sinne Strippenzieher. Nun wurde der jahrzehntelange ehrenamtliche und erfolgreiche Einsatz von Jens Perlwitz mit der Verleihung der Goldenen Sportplakette gewürdigt.

Seit 45 Jahren schon hat sich Perlwitz „dem Kanusport mit Leib und Seele verschrieben“, wie Oberbürgermeister Christian Geselle in seiner Laudatio erklärte. Mitte der 1970-er Jahre begann Perlwitz als Sportwart in der Kanuvereinigung Kassel, 1980 erwarb er die A-Lizenz als Trainer. Hunderte Jugendliche leitete er auf der „Fulle“ an, war ein Wegbereiter der Kasseler Talentschmiede aus der u. a. die U23-Europameisterin Sarah Brüßler hervorging. 1990 war Perlwitz erstmals deutscher Teamchef bei der WM in Jaroslawl, weitere hochrangige Aufgaben wie 1997 die Berufung in die WM-Kommission des Weltverbandes sowie von 2006 bis 2014 der Vorsitz der Wildwasser-Kommission folgten. 2006 wurde er Präsident des Hessischen Kanuverbandes, ist nun dessen Ehrenpräsident. Seit 2001 ist er als Vizepräsident im Deutschen Kanuverband für den Leistungssport zuständig.

Auch in Kassel ist Perlwitz trotz beruflich bedingter Abwesenheit stets „mit vollem Einsatz bei der Sache“ (Geselle). Seit 2001 als Vorsitzer der KVH, seit 2014 als Vorsitzender im Casseler Schwimmverein Kurhessen, als Organisator beim Drachenboot-Cup, im Zissel und als Übungsleiter für Schüler sowie Freizeitsportler. (sam)