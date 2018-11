"Härteste Radsportart": Jasmin Corso und Ben Völker von der ZG Kassel fahren Cyclocross-Rennen 

Kassel. Wenn Jasmin Corso anderen Frauen von ihrem Hobby erzählt, bekommt sie fast immer die gleiche Frage zu hören: Warum tust du dir das an? Eine richtige Antwort darauf hat Corso selbst nicht. Trotzdem nutzt die 32-Jährige jede Gelegenheit, sich auf ihr Crossrad zu schwingen, Steilhänge herunterzubrettern, durch den Schlamm zu rennen und über Baumstämme zu klettern. Die gebürtige Bayerin ist Radcrosserin – und startet heute ab 12 Uhr beim Cyclocrossrennen „Rund um das Waldhorn“ in Hirschhagen, das von der Zweirad-Gemeinschaft Kassel erstmals ausgerichtet wird – und ein letzter Härtetest vor den Hessischen Meisterschaften kommendes Wochenende in Wiesbaden ist.

Weit hat es die Kasselerin an diesem Wochenende also nicht zum Wettkampf. Anders als sonst: Denn nicht selten reist Corso mehrere hundert Kilometer zu einem Rennen an, um dann 40 Minuten zu fahren – und anschließend drei Stunden den Schlamm aus ihrer Kleidung zu waschen. „Es ist schon nicht so einfach, dafür Zustimmung zu finden“, sagt Corso, die das Querfeldein, wie Cyclocross auch genannt wird, vor drei Jahren für sich entdeckt hat. „Die Kälte spürt man höchstens in den ersten zehn Sekunden“, sagt Corso, eingepackt in Funktionskleidung. Die braucht es auch, denn die Cyclocross-Saison startet im Oktober – und endet im Januar.

Wie Teamkollegin Corso ist auch der 18-jährige Ben auf einem Umweg über Mountainbike und Rennrad zu dem doch recht kuriosen Sport gekommen. Denn beim Cyclocross wird der Gelände-Parcours nicht nur auf dem Sattel zurückgelegt. Der Crosser schultert sein Rad nämlich auch gerne mal, um möglichst schnell durchs Gelände zu kommen, Sand, Schlamm, und Treppenstufen zu überwinden.

„Querfeldein ist wahrscheinlich die härteste Disziplin im Radsport“, sagt Roman Völker, Trainer und Vater von Ben Völker. „Da muss man schon ein bisschen irre für sein.“ Völker, selbst begeisterter Crosser, tut alles daran, das Querfeldeinrennen aus seinem Nischendasein zu holen – und ihm seine einstige Popularität zurückzugeben.

Denn bis in die 1990er Jahre war Cyclocross auch in Deutschland weit verbreitet. Von seinem Geburtsland Frankreich aus schwappte die Sportart Anfang des 20. Jahrhunderts herüber nach Belgien, das heute als Mutterland des Querfeldeinrennens gilt und wo Cyclocross längst ein Volkssport ist. In Deutschland war der Sport so gut wie totgesagt – seit einigen Jahren aber erlebt der er einen neuen Hype, der – wie häufig – von den USA ausgeht. „Von einem Boom kann man da schon sprechen“, sagt Roman Völker. Das Interesse sei wieder da, seit 2015 stiegen die Mitgliederzahlen wieder. Sohn Ben jedenfalls möchte auf den Sport nicht mehr missen. „Ich brauche diese Herausforderung einfach“, sagt der Kasseler Schüler. Kälte, Regen und Matsch nimmt er dafür gerne in Kauf. Zu gerne: „Das Problem sind die Schlammpfützen“, erzählt er. „Ich muss da einfach durchfahren.“