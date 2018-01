Hallenfußball in Baunatal: Hessenligisten sind die Favoriten

Baunatal. Direkt nach Jahresbeginn wird es für einige heimische Fußball-Mannschaften schon wieder ernst. Am Freitag und Samstag lädt Eintracht Baunatal zu seinem sehr gut besetzten Hallenturnier ein.

Die Großenritter richten die Veranstaltung bereits zum 32. Mal aus, bei der die Teams um den Kopp-Haustechnik-Cup kämpfen.

Wer geht als Titelverteidiger in die Spiele?

Titelverteidiger ist der Gastgeber. Gruppenligist GSV Eintracht Baunatal schaffte vor einem Jahr als damaliger Verbandsligist im Finale gegen den Favoriten FSC Lohfelden die Überraschung. Mit 3:1 setzte sich der Ausrichter durch.

Im kleinen Finale besiegte Verbandsligist SSV Sand die Überraschungsmannschaft vom TSV Hertingshausen mit 8:4. Torschützenkönig wurde der Lohfeldener Nasuf Zukorlic mit zehn Treffern.

Welche Mannschaften nehmen am Turnier teil?

Neben Titelverteidiger Eintracht Baunatal ist es den Verantwortlichen gelungen, ein überdurchschnittlich gutes Teilnehmerfeld auf die Beine zu stellen. So gehen mit dem KSV Baunatal und dem FSC Lohfelden zwei Hessenligisten an den Start. Mit dem CSC 03 Kassel, dem SSV Sand und dem TSV Rothwesten sind drei Verbandsligisten dabei. Aus der Gruppenliga treten neben dem Gastgeber noch die SG Schauenburg und Bad Wildungen/Friedrichstein an. Das Feld komplettieren die beiden Kreisoberligisten VfL Kassel und der TSV Hertingshausen.

Welchen Teams ist ein Sieg in der Rundsporthalle zuzutrauen?

Klarer Titelfavorit ist der Mehrfachgewinner und Hessenligist FSC Lohfelden. Daneben kommen der KSV Baunatal, der SSV Sand und der TSV Rothwesten, der am vergangenen Wochenende beim Hallenturnier in Ahnatal bis ins Finale kam, für den Turniersieg in Frage. Allerdings sollten auch das Team des Gastgebers und der CSC 03 Kassel nicht unterschätzt werden.

Nach welchem Modus wird das Turnier ausgetragen?

Gespielt wird in zwei Fünfer-Gruppen. Jeweils die ersten vier Teams erreichen das Viertelfinale. Von da an geht es in K.o.-Spielen weiter. Die Spielzeit beträgt bei allen Partien zweimal neun Minuten. Endet eine Partie im K.o.-Modus unentschieden, wird sie um fünf Minuten verlängert. Sollte dann keine Entscheidung gefallen sein, gibt es ein Neunmeterschießen.

Von Horst Schmidt