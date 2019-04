Handball-Bezirksoberliga: TG Wehlheiden überrollt Korbach

Kassel – 40 Sekunden sind noch zu spielen im Spitzenspiel der Handball-Bezirksoberliga zwischen der TG Wehlheiden und dem TSV Korbach, als Torwart Niklas Becker seinen Platz zwischen den Pfosten aufgibt und die Zuschauer auf den Rängen zum Aufstehen auffordert. Die Auswechselspieler stehen da schon längst auf der Bank und hüpfen im Takt. Viele Fans holen ihre Handys raus, um die letzten Sekunden auf Video festzuhalten.

Die Wehlheider setzen sich deutlich mit 34:20 (17:7) durch und zogen an den Gästen vorbei auf Platz eins. Die Meisterschaft ist für sie vor der letzten Partie in Zierenberg am kommenden Wochenende greifbar nah.

Schon vor Anpfiff ist Stimmung in der Königstorhalle: Die Korbacher haben rund 200 Zuschauer mitgebracht, die im hinteren Teil der Halle „Hier regiert der TSV“ skandieren. Die Wehlheider halten mit Trommeln und Sirenen dagegen.

In den Anfangsminuten ist die Partie ausgeglichen, etwas fahrig. Wehlheidens Jonas Kutzner trifft nach acht Minuten zum 3:3-Ausgleich. Dann übernehmen die Gastgeber die Regie: Als die Korbacher mit einem Mann weniger auf dem Feld stehen, baut Wehlheiden die Führung auf 10:4 aus.

Den Gästen fehlt gegen eine starke Wehlheider Deckung die Durchschlagskraft, hinten bekommt das Team von Trainer Harald Meißner keinen Zugriff. Daran ändert sich auch nichts, als der TSV zwischenzeitlich Benjamin Gunkel kurz deckt und auf eine 5:1-Abwehr umstellt. „In so einem Spitzenspiel muss es auf allen Positionen zu hundert Prozent passen“, sagt Meißner nach der Partie, „bei uns war das heute nicht der Fall.“

So geht Wehlheiden mit einem 17:7-Vorsprung in die Pause. „In der Kabine haben wir uns auf die zweite Halbzeit eingeschworen“, sagt Spielertrainer Steve Winterhoff. „Wir haben uns drei Wochen intensiv auf dieses Spiel vorbereitet und wollten nach der hohen Führung auf keinen Fall leichtsinnig werden.“ Das gelingt: Winterhoff trifft nicht nur sicher vom Siebenmeterpunkt, sondern zeigt mit seinem Lupfer in der 34. Minute, wie viel Selbstbewusstsein sein Team getankt hat. Bei Korbach bleibt lediglich Rechtsaußen Abd Alkader Altaweel gefährlich, der mit sieben Toren erfolgreichster Schütze seiner Mannschaft ist.

Während die Korbacher die Niederlage aufarbeiten, feiert die TGW laut Winterhoff „die Umkehr des Hinspielergebnissess“ (24:33) ausgelassen mit Laola und Musik. „Wahnsinn, was die Fans hier heute geboten haben“, freute sich Winterhoff im Anschluss an das Topspiel.

Wehlheiden: Becker, Diederich - Körber 1, Kiebach 4, Kutzner 6, Glock, Sandner, Geßner 1, Steiner, Gunkel 6, Bachmann 4, Richter, Winterhoff 12/7, Barth. Korbach:Blagus - Wilke, Westmeier, Dierdorf, Rummel, Altaweel 7, Urban, Riedesel 2/2, Wrzosek 5, Altay 1, Westmeier 4, Alscher, Scholz 1/1.

Von Carina Wagener