GSV ohne Linkshänder zum 32:30

Eintracht-Handballer gewinnen Test gegen Melsungen II

+ © Dieter Schachtschneider Durchgesetzt: Leo Helbing vom Handball-Drittligisten Eintracht Baunatal kommt hier zum Wurf. © Dieter Schachtschneider

„Es war auf jeden Fall ein Schritt nach vorn – und eine klare Steigerung zu letzter Woche“, sagte Dennis Weinrich, Trainer des Handball-Drittligisten Eintracht Baunatal. Mit 32:30 (17:15) setzten sich die Großenritter im Testspiel gegen den Oberligisten Melsungen II durch und konnten dabei einige Dinge ausprobieren.

In Abwesenheit von Kevin Trogisch mussten die Baunataler 60 Minuten ohne Linkshänder auskommen. „Es hat noch nicht alles geklappt, aber dafür sind solche Spiele ja da. So konnten wir zum Beispiel auch mal eine 5:1-Abwehr spielen“, sagte Weinrich. Nach ausgeglichenem Beginn setzten sich die Gastgeber in der Rundsporthalle auf 5:2 (9.) und 8:4 (12.) ab, ehe die Melsunger auf 7:8 (17.) herankamen. Bis zur Halbzeitpause blieb der GSV mit 17:15 in Führung.

In der zweiten Halbzeit wurde es dann noch enger. Melsungen glich beim 18:18 (34.) aus und ging beim 21:20 (40.) erstmals in Front. In der 45. Minute waren es dann sogar zwei Treffer (24:22). Doch die Eintracht kam zurück, glich beim 24:24 aus und war beim 27:26 (53.) wieder vorn. Am Ende ging es dann über 29:29 zum 32:30-Erfolg.

„Alle drei Torhüter waren heute richtig gut drauf, aber insgesamt haben wir natürlich noch Luft nach oben. Das ist in dieser Phase der Vorbereitung aber ganz normal“, erklärte Weinrich, dessen Team auch noch an der nötigen Konstanz arbeitet. Verletzte gibt es derzeit keine, Trogisch kommt demnächst aus dem Urlaub zurück.

Bereits am kommenden Samstag ab 15 Uhr steht der nächste Test in der heimischen Rundsporthalle an, dann ist Münden zu Gast. „Im Anschluss machen wir zwei Wochen Pause, ehe es Anfang August weitergeht“, blickt Weinrich voraus.

Eintracht: Goldmann, Mügge, Lohrbach - Helbing 2, Kurtz 4, Kleinschmidt 2, Räbiger 6, F. Reinhardt 6, L. Reinhardt 2, Gabriel 7/3, Hempel 2, Batz, Bieber, Fitozovic, Hellmuth 1, Henne