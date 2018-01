Handball: Trainer Jaissle verlässt nach Saisonende Eintracht Baunatal

+ Alles im Griff: Trainer Mirko Jaissle und Eintracht Baunatal trennen sich zum Ende der Spielzeit. Foto: Fischer

Baunatal. Überraschende Nachricht von den Baunataler Drittliga-Handballern. Der GSV Eintracht und Mirko Jaissle gehen am Saisonende getrennte Wege. Das teilte der Verein am Freitagnachmittag mit. Beim 46-jährigem Trainer rücken ab Sommer private Dinge in den Vordergrund.