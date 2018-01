Heimvorteil beim Saisonfinale

Baunatal. Ihr Heimrecht nutzen wollen am Sonntag in der Max-Riegel-Halle die Luftgewehrschützen des SSV Baunatal beim sechsten und siebten Wettkampf der 2. Bundesliga West. Wir beantworten vor den letzten Konkurrenzen dieser Runde die wichtigsten Fragen.

? Worauf dürfen sich die Zuschauer freuen?

! Neben den Gastgebern treten drei weitere Teams an: die Karls-Schützengilde aus Aachen, der SV Sulzbach aus dem Taunus und der SV Kamen aus Westfalen. Alle bestreiten zwei Wettkämpfe. Der erste Wettkampf startet um 10 Uhr. Die übrigen Begegnungen beginnen um 11.30, 14.15 und 15.45 Uhr. Vier weitere Mannschaften der 2. Luftgewehr-Bundesliga West bestreiten zeitgleich ihre Wettkämpfe in der MEC-Arena in Dortmund.

? Was erwartet die Baunataler Schützen?

! Die Nordhessen, bislang auf Tabellenplatz sechs, treffen zum Auftakt (10 Uhr) auf Spitzenreiter Aachen und um 15.45 Uhr auf Schlusslicht Sulzbach. Die Begegnungen Sulzbach gegen Kamen stehen für 11.30 Uhr und Aachen gegen Kamen um 14.15 Uhr auf dem Programm.

? Wie schnitt der SSV Baunatal bislang ab?

! Die VW-Städter blieben nach dem Abstieg aus der ersten Liga mit nur zwei Siegen bei drei Niederlagen hinter ihren Erwartungen zurück. Saisonziel war die sofortige Rückkehr ins bundesdeutsche Oberhaus. „Unsere Saison war bislang etwas enttäuschend“, stellt Trainer Marvin Reiting fest. Leider habe die Mannschaft nicht an die guten Leistungen des vergangenen Jahres anknüpfen können.

? Was rechnen sich die Gastgeber aus?

! Der SSV möchte sich in den Heimwettkämpfen noch einmal von seiner besten Seite zeigen. Zwei Siege am Sonntag wären ein toller Abschluss und brächten einen guten Platz im Mittelfeld. Die Aufgabe gegen Aachen erachtet Marvin Reiting als knifflig. Der Trainer baut auf die lautstarke Unterstützung des Publikums. Der Eintritt ist frei.

? In welcher Besetzung tritt die Mannschaft an?

! Die Mannschaft wird ohne Ausländer antreten. Zur Verfügung stehen Dennis Welsch, Mario Lehr, Katharina Anna, Franziska Möndel, Janina Becker, Marion Reiting und Tamara Gabriel. Wer zum Einsatz kommt, entscheidet das Trainergespann Marvin Reiting und Oliver Frank nach dem Abschlusstraining.

? Wer fiel beim SSV zuletzt besonders auf?

! Dennis Welsch war mit drei Einzelsiegen bester Baunataler in den bisherigen Wettkämpfen. Seine gute Form stellte er zuletzt auch mit dem Sieg in der ersten Sichtung zur Bildung des deutschen Nationalteams für die Europameisterschaft unter Beweis. Foto: zvh

Von Herbert Vöckel