Kassel. Heinrich Gringel, Vorsitzender des Fußball-Verbandsligisten 1. FC Schwalmstadt, wurde mit dem Fehr-Pokal geehrt. Ein Blick auf Gringels ehrenamtliche Verdienste.

Einen festen Platz hat er nicht, wenn sein 1. FC Schwalmstadt ein Heimspiel bestreitet. Heinrich Gringel, der Vorsitzende des Schwälmer Fußball-Verbandsligisten, läuft mal hinter den Toren entlang, steht mal an der Außenlinie oder verfolgt die Partie mal aus dem Eingang zum Kabinenbereich. „Wenn mich Leute suchen, schauen sie immer, wo der Rauch aufsteigt“, erklärt der 67-Jährige schmunzelnd. Gringel ist nicht nur mit Leib und Seele, sondern immer auch mit einem Päckchen Zigarillos dabei. „Ohne Herzblut geht es nicht“, sagt der Ziegenhainer selbst.

Am Mittwoch wurde Gringel in Kassel mit dem Heinz-Fehr-Pokal geehrt. Diese Auszeichnung erhalten Menschen, die sich beispielsweise durch großes ehrenamtliches Engagement hervorgetan haben. Dazu gehört Heinrich Gringel. Viele kennen den gebürtigen Merzhäuser als Bauunternehmer und Präsident der Handwerkskammer Nordhessen. Dabei hat er sich über fast 50 Jahre für den Sport vor allem in der Schwalm verdient gemacht. Er trug maßgeblich dazu bei, dass Anfang der 70er-Jahre der TTC Schwalmstadt im Hessischen Diakoniezentrum Hephata gegründet wurde – ein Verein, bei dem Menschen mit Behinderung mit Menschen ohne Einschränkung Sport machen: von Fußball über Tischtennis bis hin zu Kanufahren. Von 1974 bis ’87 stand Gringel dem TTC vor.

Auch selbst war er aktiv: Leichtathletik, Tischtennis, Tennis und natürlich Fußball. Für den Tuspo Ziegenhain bestritt er als Jugendlicher zehn Partien bei den Senioren in der Landesliga. Mittlerweile spielt er noch Tennis.

Den Fußball in seiner Heimatregion hatte der heute 67-Jährige dabei immer im Blick. Als sich der SC Neukirchen nach vielen Jahren in Regional- und Oberliga 2003 in die Bezirksliga zurückzog, befürchtete Gringel den Abgang vieler guter Talente: „Wir wollten, dass die Schwalm im Fußball ein Leuchtturm zwischen Kassel, Stadtallendorf und Marburg bleibt. Es ging darum, dass wir unsere besten Jungs selbst ausbilden.“ So setzte er sich für die Fusion des Tuspo Ziegenhain mit dem ESV Jahn Treysa an – und wurde 2003 Vorsitzender des neu gegründeten 1. FC Schwalmstadt. Dieses Amt hat er bis heute.

Trikot mit Nummer sieben

Bei der Pokalübergabe erhielt Gringel von Unternehmer Andreas Fehr und Jens Rose, Vorstand des KSV Hessen, noch ein Trikot der Löwen. Dass der Geehrte eines mit der Nummer sieben erhielt, hat einen guten Grund. Beim KSV läuft Stürmer Sebastian Schmeer mit dieser Ziffer auf. Schmeer war nicht nur Jugend- und Seniorenspieler beim 1. FC Schwalmstadt, sondern arbeitete auch in der Firma von Heinrich Gringel.