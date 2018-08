Hessenliga: KSV Baunatal siegt dank spätem Treffer

Kassel. Ein erfolgreicher Spieltag war es für den KSV Baunatal in der Fußball-Hessenliga. Dank eines Tores in der Schlussphase gewannen die VW-Städter bei Viktoria Griesheim 2:1.

Auch der FC Ederbergland siegte in Flieden 2:1. Dagegen musste sich der FSC Lohfelden bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:3 geschlagen geben.

KSV Baunatal

Die Baunataler mussten in Griesheim erst einmal einen Rückschlag hinnehmen. In der 19. Minute erzielte Ali Kazimi die Führung für die Hausherren. Das schockte die Gäste aber nicht. Bereits fünf Minuten später glich Felix Schäfer zum 1:1 aus. Das war lange Zeit der Spielstand. Bis Joker Rolf Sattorov in der 85. Minute den umjubelten Siegtreffer für die Baunataler erzielte. Damit hat der KSV nach drei Spieltagen sechs Punkte auf dem Konto.

FSC Lohfelden

Beim Heimspieldebüt der SG Barockstadt musste der FSC Lohfelden eine 2:3-Niederlage einstecken. Vor 900 Zuschauern lief es dabei zunächst gut für die Gäste. Maurice Fiolka erzielte bereits nach vier Minuten das 1:0 für den FSC. Aber Barockstadt schlug zurück, bis zur Pause drehten Leon Pomnitz (18.) und Marcel Mosch (42.) die Partie für die Gastgeber. Enis Salkovic glich für Lohfelden in der 53. Minute aus. Aber die Hausherren kamen noch einmal zurück und Markus Gröger erzielte den 3:2-Siegtreffer (60.).

FC Ederbergland

Der FCE feierte in Flieden seinen ersten Saisonsieg. Wolfgang Klaus (16.) erzielte die Pausenführung für die Gäste. Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff legte Manuel Todt das 2:0 nach. Erst in der Nachspielzeit verkürzte Flieden zum 1:2-Endstand durch Niko Zeller.