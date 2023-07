Hessenliga: Pforr vertritt Nebe auf der Bank

Von: Torsten Kohlhaase

Einer der Baunataler Neuzugänge: Egli Milloshaj (rechts), hier im Testspiel gegen Andrei Bursuc vom Lichtenauer FV. © andreas fischer

Die Saison starten: Auf den KSV Baunatal wartet das Topteam von Türk Gücü Friedberg. Am Samstag beginnt die neue Spielzeit in der Fußball-Hessenliga.

Baunatal – Weil Baunatals Trainer Tobias Nebe noch im Urlaub weilt, wird sein Assistent Christoph Pforr die VW-Städter morgen ab 14 Uhr im Parkstadion gegen Türk Gücü betreuen. Ihm zur Seite stehen dann aus der sportlichen Leitung dessen Bruder Manuel und Dominik Schaumburg. Fünf Stimmen vor dem Auftakt:

Verpasst das erste Spiel: Trainer Tobias Nebe. © Fischer, Andreas

Hessenliga: Die Neuzugänge haben sich super integriert

Tobias Nebe (Trainer): „Wie im vergangenen Jahr sind wir so früh wie möglich in die Ferien gefahren, aber das erste Saisonspiel kommt leider zu früh. Ich stehe mit Christoph und der Sportlichen leitung täglich in Kontakt, sodass ich immer perfekt informiert bin. Gegen Friedberg, das ich als Titelfavorit auf dem Zettel habe, werden noch Patrick Krengel, Dominik Schneider und Leonard Enekegho ausfallen.

Die Neuzugänge haben sich super integriert, allerdings werden Marcel Fischer und Lennart Rose nach ihren Verletzungen noch etwas Zeit brauchen. Mate Mustapic und Egli Milloshaj können uns dagegen sicher sofort weiterhelfen. Mit dem oberen Tabellendrittel haben wir sicher ein anspruchsvolles Saisonziel, für das in der Hessenliga wirklich alles passen muss.“

Christoph Pforr (Co-Trainer): „Es ist schon etwas Besonderes, gleich im ersten Spiel die Verantwortung von Tobi zu übernehmen. Ich habe auch gemerkt, dass in der Trainingswoche einiges auf mich eingeprasselt ist. Mit Friedberg kommt gleich eine starker Gegner zum Auftakt, aber großes Taktieren steht erstmal nicht im Vordergrund. Wir wollen sehen, dass wir gut reinkommen, und dann kann man gerade zu Beginn einer Saison auch mal ein Team schlagen, das auf dem Papier vielleicht besser aufgestellt ist.“

Hssenliga: Das Pokalspiel beim VfL war eine Katastrophe

Daniel Borgardt (Kapitän): „Das Pokalspiel beim VfL war eine Katastrophe. Dass wir aber nach einem 0:4 noch 5:4 gewonnen und starke 20 Minuten gezeigt haben, spricht für unsere Moral. Aufgrund der kurzen Sommerpause von gerade einmal zwei Wochen ist sicher einiges nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und deshalb werden wir auch ein paar Spiele brauchen, um in unseren Rhythmus zu kommen. Dass Tobi beim Saisonstart noch im Urlaub ist, dürfte kein Problem sein. Das war bereits in der vergangenen Saison so, da haben wir gegen Dietkirchen 2:2 gespielt. Chris kann die Ansagen genauso gut machen.“

Egli Milloshaj (Neuzugang vom OSC Vellmar): „Die Jungs haben es mir einfach gemacht, mich einzuleben. Auch wenn es schon ungewohnt war, zu meinem Ex-Verein zurückzukehren. Die Vorbereitung war aufgrund von vielen Verletzten nicht optimal, trotzdem konnten wir uns gut finden, weil es eben nicht so übermäßig viele Neuzugänge gibt.

Ich hoffe, dass ich vorn links mit meinen Vorlagen dazu beitragen kann, dass unsere Stürmer in guten Positionen zum Abschluss kommen. Wenn alles für uns läuft, dann ist ein Platz hinter den Topteams aus Gießen, Stadtallendorf und Friedberg drin. Aber dann muss alles passen.“

Hessenliga: Stimmung vor dem Start gut

German Jaeschke (Abteilungsleiter): „Trotz der durchwachsenen Vorbereitung ist die Stimmung vor dem Start gut. Mit einer nochmal jüngeren Mannschaft wollen wir unsere Leistung aus der letzten Saison bestätigen. Wir verfügen sicher nicht über das große oder mittlere Geld, sondern müssen uns mit einem bescheidenen Etat zufrieden geben.

Hätten wir die finanziellen Möglichkeiten unseres ersten Gegners, dann wäre die gesamte Saison mit einem Schlag abgedeckt. Mit unserem neuen Vorstandsvorsitzenden Uli Dickas, der auch aus dem Fußball kommt, haben wir einen Sechser im Lotto gelandet. Er war direkt bei allen Heimspielen dabei, unterstützt uns brutal und sieht den Fußball als Leuchtturm eines Vereins, der aufgrund seiner unglaublichen Breite einzigartig in Nordhessen ist. Das freut uns natürlich.“

