HNA-EAM-Cup: Jetzt lockt das Auestadion

Kassel – Die Vorrundenturniere des HNA-EAM-Cups für F-Jugendfußballer sind gespielt, nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Endrunde.

Am Samstag ab 10 Uhr treten beim TSV Obermelsungen dann die acht Regionalsieger sowie der Vorjahressieger KSV Hessen Kassel und der Gastgeber an. Sie spielen zwei Plätze für das Finale aus, das am 18. Mai im Auestadion ausgetragen wird – als Vorspiel der Hessenliga-Partie zwischen den Löwen und Türk Gücü Friedberg.

Die Qualifizierten

Der Jugendcup wartet in diesem Jahr mit einem Novum auf, denn erstmals sind zwei Mannschaften eines Vereins bei der Endrunde dabei. Die U9 des KSV Baunatal hat das Turnier im Kreis Kassel mit 2:0 gegen Kaufungen gewonnen, die U8 triumphierte im Kreis Münden mit 4:1 gegen die JSG Nieste/Staufenberg. Da es im Vorfeld nicht genügend Meldungen gab, durfte der jüngere Jahrgang der Baunataler dort antreten. Weitere Finalergebnisse:

Stadt Kassel: VfL Kassel - SVH Kassel 2:0 Werra-Meißner-Kreis: JSG Sontra/Wichmannshausen/Wehretal - SSV Witzenhausen 4:2 nach Siebenmeterschießen Kreis Hofgeismar/Wolfhagen: TSG Hofgeismar - JSG Obermeiser/Westuffeln/Ersen/Breuna 6:5 nach Siebenmeterschießen Kreis Hersfeld-Rotenburg: JSG Rotenburg/Lispenhausen - JFV Ulfetal 2:0 Schwalm-Eder-Kreis:SG Beiseförth/Malsfeld - JSG Edermünde 2:1 Kreis Waldeck-Frankenberg: JSG Friedrichstein - TSV Bottendorf 1:0. Hier wird Finalist Bottendorf in die Endrunde einziehen, da Friedrichstein am kommenden Wochenende bei einem internationalen Turnier im Einsatz ist.

Die Gruppen

Die Auslosung des Kasseler Klassenleiters Thomas Stein hat folgende Gruppen für die Endrunde ergeben:

Gruppe A: KSV Hessen Kassel, KSV Baunatal U8, JSG Melsungen, TSV Bottendorf, JSG Rotenburg/Lispenhausen Gruppe B: VfL Kassel, JSG Sontra/Wichmannshausen/Wehretal, KSV Baunatal U9, JSG Beiseförth/Malsfeld, TSG Hofgeismar

Die ersten beiden Teams jeder Gruppe erreichen das Halbfinale, das im Überkreuzvergleich noch in Obermelsungen ausgetragen wird.