Ahnataler Hallenfußballcup: Hohes Tempo und schöne Tore zu erwarten

Den Gegner niedergerungen: Der Titelverteidiger SG Hombressen/Udenhausen mit Nico Toeppel (links) und Tobias Mirwald, hier gegen Caldens Thomas Schindewolf, will auch diesmal beim Ahnataler Hallenturnier wieder gut abschneiden.

Ahnatal. Technik, Tempo, Tore: Zwischen den Jahren steht in der Ahnataler Sporthalle an der Rasenallee wieder Budenzauber auf dem Programm. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Zum 36. Mal richtet die SG Ahnatal den Ahnataler Fußball-Hallencup aus. Seit Mittwoch rollt der Ball, am Samstag ab 18 Uhr fällt die Entscheidung um den Turniersieg.

Wie viele Mannschaften sind beim Turnier dabei?

Der Ahnataler Fußball-Hallencup sind zwei Turniere in einem. Es messen sich zehn Teams in einem Turnier der 1. Mannschaften und acht Teams in einem Turnier der 2. Mannschaften.

Wer ist der Titelverteidiger in Ahnatal?

Als Titelverteidiger des Vorjahres bei den 1. Mannschaften tritt die SG Hombressen/Udenhausen an, die durch einen spektakulären 4:3-Sieg im Endspiel die SG Calden/Meimbressen bezwang.

Wer sind die Favoriten auf den Turniersieg?

Richtige Experten für das Ahnataler Turnier sind die Fußballer des TSV Rothwesten. Bevor Hombressen/Udenhausen im vergangenen Jahr gewann, hatte der Verbandsligist ein Titelabonnement: Zwischen 2013 und 2015 reckten die Fuldataler jedes Mal den Pokal in die Höhe. Zusammen mit dem Ligakonkurrenten und Turnier-Neuling CSC 03 Kassel ist die Mannschaft von Trainer Taylan Bilecen auch in diesem Jahr wieder der Favorit.

Wie sind die Gruppen aufgeteilt?

Besonders die Gruppe A hat es in sich. Hier sind die Verbandsligisten FSV Dörnberg und CSC 03 Kassel in der Favoritenrolle. Mit den Gruppenligisten OSC Vellmar II und den Tuspo Grebenstein haben die Verbandsligisten starke Konkurrenz. Die SVH Kassel ist dagegen Außenseiter.

Auch das Teilnehmerfeld in der Gruppe B kann sich sehen lassen. Neben Turnierfavorit Rothwesten spielt hier auch der Gruppenligist SG Calden/Meimbressen. Zudem mischt auch Titelverteidiger SG Hombressen/Udenhausen um den Finaleinzug mit. Der TSV Zierenberg und die gastgebende SG Ahnatal sind Außenseiter.

Wie geht es heute mit dem Turnier weiter?

Der Ball rollt am Freitag ab 19 Uhr wieder in der Ahnataler Halle. Die Partie SG Calden/Meimbressen gegen Zierenberg eröffnet den zweiten Spieltag. Danach trifft Grebenstein auf den CSC 03. Weitere Spiele sind: SVH - Dörnberg, Hombressen/Udenhausen - Ahnatal, Zierenberg - Rothwesten, Grebenstein - Vellmar, CSC - SVH.

Gespielt werden pro Partie zweimal zehn Minuten. Das Turnier der 2. Mannschaften mit teilnehmenden Vereinen aus verschiedenen Kreisligen beginnt in der Vorrunde jeweils um 17.15 Uhr.