Homophobie-Vorwurf: Facebook-Post sorgt nach Kreisliga-Fußballspiel für Wirbel

Sorgt bei Partien der Dynamo-Reserve für Stimmung am Spielfeldrand: Die „Sektion Regenbogen“, eine Anhängergruppe, wie sie sonst in der Kreisliga B nicht zu finden ist.

Nach einem Fußballspiel bezichtigen Dynamo Windrad II und deren Fangruppe, die Sektion Regenbogen, die Platzherren von Olympia Kassel IV der Homophobie.

Die Beschuldigungen wiegen schwer: Aufs Schlimmste seien Mannschaft und Anhänger mit homophoben Schimpfwörtern beleidigt und massiv angegangen worden, ihnen sei sogar Gewalt angedroht worden, schreiben die Verfasser bei Facebook. Und zwar nicht nur, wie sonst angeblich gewohnt, von Einzelpersonen, sondern vom gegnerischen Team und den Leuten an der Seitenlinie.

Dynamo Windrad ist ein links geprägter Fußballverein aus Kassel. Gastgeber Olympia IV ist türkisch geprägt, schloss sich vor wenigen Jahren den Kleeblättern an und spielt relativ eigenständig. Zuvor trat sie für Türkgücü und den VfR Süsterfeld an. Ihr Trainer Orhan Demirtas ärgert sich mächtig über den Post der Gäste.

Fußballclub Kassel: Laut Olympia Kassel IV keine Missstimmung

„Es war ein normales Spiel. Wenige Male haben sich Spieler angemacht, wie es beim Fußball vorkommt. Sonst habe ich nichts gesehen und gehört“, sagt er. Seit 30 Jahren sei er in Nordhessen als Fußballer und Trainer tätig, Ähnliches habe er nie erlebt. Spieler seiner Elf und er hätten sogar nach dem Spiel mit Akteuren von Dynamo beim Bier zusammengesessen, Missstimmungen habe es nicht gegeben.

„Ich kann es nicht fassen, dass man auf diese Art und Weise eine andere Mannschaft so behandeln kann“, sagt er mit Blick auf den Post. Die Konsequenz daraus? „Die Sache muss klargestellt werden, das lasse ich nicht auf mir sitzen“, sagt Demirtas. Träfen die Vorwürfe zu, würde er seine Mannschaft zurückziehen.

Jörg Buchenau war selbst nicht als Zuschauer dabei. „Auf Nachfrage habe ich keine Bestätigung für die Vorwürfe erhalten. Auch der Schiedsrichter hat in seinem Bericht keine negativen Vorfälle erwähnt“, berichtet der Olympia-Abteilungsleiter. Pascal Haas kam mit vier Gelben Karten aus. Buchenau bat Dynamo Windrad um eine Stellungnahme zu den Anschuldigungen.

Kassel Fußballverein: Dynamo Windrad positioniert sich politisch

„Wir haben uns darauf verständigt, die Angelegenheit zunächst privat zu lösen, damit die Situation zwischen den Vereinen nicht eskaliert. Dazu haben wir beide Teams, die ja unabhängig von den Klubs sind, um eine Stellungnahme gebeten“, sagt Dynamo-Pressesprecher Max Winkler. Zudem finde im Verein die Diskussion darüber statt, wie es zu dem Post kam und wie man damit umgehen solle. Fakt sei, dass es immer wieder zu Anfeindungen gegen das Team käme. „Dynamo positioniert sich eben auch politisch. Hier geht es darum, allgemein gegen Diskriminierung und Homophobie zu kämpfen.“

Geschäftsführer Henning Beste war Augenzeuge der fraglichen Partie. „Ich war über den Post selbst etwas verwundert. Ich saß nah am Spielfeldrand, habe aber die angesprochenen Äußerungen nicht mitbekommen“, sagt er und fügt an: „Es ist zwar wichtig, auf gewisse Dinge hinzuweisen. Aber in diesem Fall ist es wohl etwas übertrieben. Da besteht Gesprächsbedarf.“

Zumal es vor vier Wochen nach dem Spiel beim TSV Vellmar ebenfalls einen Post der Sektion Regenbogen, von der keine Stellungnahme vorliegt, gab. Die Verantwortlichen des TSV betonen, dass Differenzen zwischen den Vereinen im persönlichen Gespräch ausgeräumt wurden.