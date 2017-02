Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz hat sich in Geschichtsbücher katapultiert

Kassel. In Europa war in der Halle in diesem Jahr noch keine Läuferin schneller als sie. Mit 7,79 Sekunden über 60 Meter Hürden hat sich die Baunatalerin Pamela Dutkiewicz, die für den TV Wattenscheid startet, am Samstag in die deutschen Geschichtsbücher ihrer Sportart katapultiert.

Denn es ist die beste Zeit einer Deutschen seit der Wiedervereinigung und die viertbeste überhaupt. Im Interview spricht die 25-Jährige über den Lauf und die anstehende Hallen-Europameisterschaft.

Frau Dutkiewicz, nach Ihrem Rennen haben Sie gesagt, Sie hätten die Zeit noch gar nicht realisiert. Jetzt haben Sie zwei Nächte drüber geschlafen. Sieht es nun anders aus?

Pamela Dutkiewicz: Ein wenig. Ich bin am Sonntag auch noch Staffel gelaufen und musste die Konzentration hochhalten. Deshalb hatte ich eigentlich kaum Zeit, alles mal so richtig sacken zu lassen. In der Nacht zu Sonntag habe ich kaum geschlafen. Ich war noch so voller Adrenalin, der Kopf voller Eindrücke. Mittlerweile habe ich mir den Lauf noch unzählige Male angeschaut. Aber ehrlich gesagt, ich kann es immer noch nicht fassen, dass solch eine Zeit aus mir rauskommt.

Manchmal haben Sportler ja im Gefühl, dass etwas Großes möglich ist. Ging es Ihnen so?

Dutkiewicz: Nein, damit hätte ich nie gerechnet. Ich bin kurz zuvor in Berlin ein super Meeting gelaufen. Meine Zeit da lag bei 7,88 Sekunden. Hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, dass ich allein diese Zeit in diesem Jahr laufe, hätte ich es nicht geglaubt. Und jetzt diese 7,79 Sekunden – das geht immer noch nicht in meinen Kopf.

Wie erklären Sie sich die Zeit? Liegt es beispielsweise an der Bahn in Leipzig?

Dutkiewicz: Die Bahn ist ein kleiner Faktor. Sie ist in Leipzig sehr hart. Je härter der Untergrund ist, umso bessere Zeiten können wir laufen. Es sind viele Faktoren, die jetzt einfach passen. Sportlerin bin ich ja nicht nur für ein Rennen, sondern 24 Stunden, sieben Tage pro Woche. Seit einiger Zeit greifen viele Zahnriemen wunderbar ineinander. Ich bin privat glücklich, habe meine Bachelorarbeit abgegeben, im Training läuft es rund – es ist einfach alles positiv.

Positiv waren ja auch die Reaktionen nach dem Rennen. Jeder hat sie umarmt und gratuliert. Wie ging es denn danach weiter?

Dutkiewicz: Ich habe so viele Interviews gegeben, dass ich schon gar nicht mehr weiß, mit wem ich alles gesprochen habe. Was mir auch richtig ans Herz geht: Andere Sportler, die mich und meinen Weg schon lange begleiten und wissen, dass es nicht immer so gut lief, haben mir gratuliert.

Eine der ersten Gratulantinnen war Cindy Roleder. Sie ist Europameisterin und Vize-Weltmeisterin. Welche Rolle spielt sie für Sie?

Dutkiewicz: Cindy hat mir gezeigt, dass man auch als Deutsche international konkurrenzfähig ist und konstant in der Spitze mitlaufen kann. Ich glaube, wenn eine von uns in Leipzig gefehlt hätte, wären wir beide nicht diese Zeiten gelaufen. Denn auch Cindy ist ja als Zweite persönliche Bestleistung gelaufen. Es ist für uns Sprinterinnen bei allen Meetings so entscheidend, dass du nicht allein vornweg läufst, sondern dich mit anderen schnellen Mädels messen kannst.

Das können Sie ja schon bald wieder: Am Freitag in einer Woche starten Sie bei der Hallen-Europameisterschaft. Mit welchen Zielen im Gepäck treten Sie die Reise nach Belgrad an?

Dutkiewicz: Nach den Olympischen Spielen in Rio ist das nun das nächste Highlight. Aber ich denke im Vorfeld weder an Bestzeiten noch an mögliche Platzierungen. Bei der EM gibt es Vorlauf, Zwischenlauf, Finale. Ich möchte gute, sichere Läufe zeigen und mich fürs Finale qualifzieren. Dann werden die Karten ohnehin neu gemischt. Da entscheiden minimale Sachen. Die Topläufer liegen ja auch nur Hundertstel Sekunden auseinander. Da sind die Unterschiede mit bloßem Auge meist gar nicht mehr zu erkennen. Es ist übrigens verrückt: Meine Stärke über 100 Meter Hürden sind eigentlich die letzten fünf Hürden. Und jetzt habe ich über 60 Meter diese unglaubliche Zeit geschafft.

Wie erleben Sie eigentlich diese 60 Meter?

Dutkiewicz: Da habe ich für mich einen guten Weg gefunden. Vor dem Start gebe ich mir technische Hinweise. Zum Beispiel: Hinter der Hürde schnell treten. Dann achte ich auf das Kommando des Kampfrichters. Beim Wort „fertig“ versuche ich, stabil zu stehen. Und dann läuft alles automatisiert ab. Ich denke nicht, es passiert einfach. Den perfekten Lauf bekommt man so gar nicht mit.