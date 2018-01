Illian: Die Mannschaft zieht mit

Bild mit Symbolkraft: So konzentriert wie hier Abraham Rochel Icardo muss der TSV Vellmar die zweiter Hälfte der Saison in der Handball-Oberliga angehen, will man den Klassenerhalt schaffen. Foto: Schachtschneider

VELLMAR. Dem TSV Vellmar steht in der Handball-Oberliga der Männer das Wasser bis zum Hals. Darüber täuscht auch der Sieg zuletzt über Pohlheim nicht hinweg. Die Winterpause war nur kurz beim TSV, es geht mit Macht auf die Vorbereitung der zweiten Saisonhälfte. Wir sprachen mit Trainern, Manager und Spielern, wie es weitergeht.

Heiko Illian, wie waren Sie mit der Vorbereitung bisher zurfrieden, was wird noch bis zum Spiel in Hüttenberg am 20. Januar gemacht?

Illian: Bisher können wir zufrieden sein, müssen aber noch viele Schritte nach vorn machen, also noch viel zusammen arbeiten. Wichtig ist, dass die Mannschaft mitzieht. Bei den Spielern, die jetzt noch im Kader sind, ist das so. Da ist ein neuer Spirit eingekehrt, den müssen wir mit aufs Spielfeld nehmen. Vor allem in der Abwehr müssen wir noch besser werden.

Heiko Illian, einst bis in die zweite Liga einer der gefürchteten Torhüter der Region. Beendete im Oktober 2017 seine Trainerr-Tätigkeit beim Landesligisten VfL Wanfried.

Gordon Hauer, wie läuft es in der Abteilung Technik, Taktik und Ausdauer?

Hauer: Wir sind noch nicht am Ziel, aber weiter auf einem guten Weg. Wir haben im Training an Überraschungsmomenten im Angriff gearbeitet, andere Auftakthandlungen besprochen, in der Abwehr mit verschiedenen Systemen gearbeitet.

Gordon Hauer, kam 1991 von Magdeburg nach Calden, war Spieler und Spielertrainer, und ist Trainer in der Region. Rettete 2005 den TSV vor dem Abstieg aus der Landesliga. Jetzt als „Co“ wieder auf der Bank.

Martin Ziegener, was kann der Verein zur Unterstützung der Mannschaft tun?

Ziegener: Wir tun im sportlichen Bereich alles, was im Rahmen unserer Möglichkeiten liegt. Mit Antonio Cuncic haben wir schon einen neuen Spieler, mit weiteren stehen wir in Verhandlungen. Damit wir für die Rückrunde eine schlagkräftige Mannschaft haben, dann haben wir auch eine gute Chance auf den Klassenerhalt.

Martin Ziegener ist seit über 20 Jahren Handball-Abteilungsleiter und Team-Manager beim TSV Vellmar.

Kevin Trogisch, was wird vom Angriff des TSV gefordert, um den Klassenerhalt möglich zu machen?

Trogisch: Die Mannschaft muss sich auf ihre Stärken wie das schnelle Umschaltspiel besinnen, wir sind auf vielen Positionen gefährlich und müssen das clever ausnutzen. Dazu gehört auch, dass wir die im Training besprochene Taktik konsequent umsetzen.

Kevin Trogisch kam von Gensungen über die TG Wehlheiden 2016 zum TSV Vellmar. Er hat mit bisher 81/7 Treffern knapp ein Viertel der Vellmarer Treffer (354) erzielt.

Antonio Cuncic, wie können Sie sich als neuer Spieler in dieser Siuation, in der die Mannschaft schlecht in der Tabelle steht, am besten einbringen?

Cuncic: Das Team voll und ganz unterstützen, in den Dienst der Mannschaft stellen, eigene Interessen zurückstellen. Ich bin hier in Vellmar, um der Mannschaft zu helfen und um hundertfünfzig Prozent für den Oberliga-Klassenerhalt zu geben.

Antonio Cuncic, 20 Jahre, Rechtshänder, kann im Rückraum auf allen Positionen spielen, kam in der Winterpause vom VfL Wanfried zum TSV Vellmar. Fotos: Fritschler

Von Peter Fritschler