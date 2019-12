Interview mit Niestetaler Tischtennis-Spielerin Janina Ciepluch: „Wir hängen uns weiter rein“

Janina Ciepluch (22) wurde am 25. März 1997 in Kassel geboren und wohnt in Lohfelden. Sie spielt seit 2015 für den SC Niestetal und ging zuvor für den thüringischen TTC Schwarza und den GSV Eintracht Baunatal an die Tische. Ciepluch studiert Lehramt an der Universität Kassel.