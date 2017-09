Jaissle fordert Disziplin

Handball: Eintracht Baunatal erwartet heute in der dritten Liga die HSG Hanau

+ Setzt erneut auf taktische Disziplin seines Minikaders: Eintracht-Trainer Mirko Jaissle. Archivfoto: Fischer

BAUNATAL. Die Brüder Grimm sind etwas, das Hanau und Nordhessen verbindet. An der Kinzig wurden die Märchenerzähler geboren, in Nordhessen verfassten sie viele ihrer Arbeiten. Doch um Märchen wird es am heutigen Samstag ab 18 Uhr in der Baunataler Rundsporthalle nicht gehen. In der dritten Handballliga Ost erwartet dann nämlich der GSV Eintracht Baunatal die HSG Hanau. Die steht derzeit auf Rang fünf und ist, so GSV-Trainer Mirko Jaissle, eine wurfgewaltige Truppe.