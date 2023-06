Nordhessen: Jetzt noch eine Schippe draufpacken

Gelandet: Die aus Bad Wildungen stammende Siebenkämpferin Carolin Schäfer – hier beim Weitsprung bei der EM im vergangenen Jahr – scheint rechtzeitig in Form zu sein. © : Imago/bildbyran

Nordhessische Olympia-Mehrkämpferinnen aus Bad Wildungen und Hofgeismar wollen noch einmal richtig angreifen. Die WM steht schon vor der Tür.

Kassel – Drei Wochen nachdem die beiden nordhessischen Olympia-Mehrkämpferinnen Carolin Schäfer aus Bad Wildungen und Vanessa Grimm aus Hofgeismar Stärke beim Top-Meeting in Götzis gezeigt haben, wollen sie am Wochenende beim Siebenkampf in Ratingen auf ihrem Weg zur Weltmeisterschaft in Budapest (19. bis 27. August) noch eine Schippe draufpacken.

Nordhessen: Gute Platzierung erreichen

Mit einer guten Punktzahl und Platzierung bei einem der hochkarätigsten Mehrkampf-Meetings der Welt möchte das Nordhessen-Duo einen WM-Startplatz über das World Ranking absichern. Carolin Schäfer von Eintracht Frankfurt ist in der Weltrangliste aktuell 14., Vanessa Grimm vom Königsteiner LV 28. Beste Deutsche ist Sophie Weißenberg von Bayer Leverkusen auf Platz neun.

24 Startplätze gibt es bei der Weltmeisterschaft, für jede Nation maximal drei. Die Direktnorm liegt bei 6480 Punkten. In Götzis gelangen Carolin Schäfer als Achter 6312 Punkte. Vanessa Grimm gab ihr Comeback nach ihrem Kreuzbandanriss mit 6035 Punkten (Platz 14) – ihr sechster 6000er der Karriere. Olympiasiegerin Nafissatou Thiam testet in Ratingen in einigen Disziplinen.

Für Carolin Schäfer ist es der zwölfte Start in Ratingen, wo am Samstag und Sonntag 23 Siebenkämpferinnen starten. Zweimal gewann die Vize-Weltmeisterin von 2017, Olympia-Siebte von 2021 und EM-Sechste von 2022 dort. „Die Trainingswochen nach Götzis verliefen sehr gut“, sagt die 31-Jährige. Daher ist die Vorfreude groß auf das Meeting und auf eine Steigerung meiner Saisonbestleistung. Ratingen wird ein großes Familienfest.

Nordhessen: Chancen auf WM-Platz erhöhen

Auch Vanessa Grimm trainierte nach ihrem ersten Siebenkampf Ende Mai gut und freut sich auf Ratingen. „Nachdem ich in Götzis das emotionale Comeback abgehakt habe, möchte ich nun in Ratingen einige Punkte auf das Götzis-Ergebnis draufpacken“, kündigt die 26-Jährige an. „Wenn mir das gelingt und ich zudem eine gute Platzierung schaffe, habe ich über das World Ranking gute Chancen auf einen WM-Platz.“

Blick auf die Anzeigetafel: Vanessa Grimm während der Olympischen Spiele in Tokio. © Olaf Rellisc/Imago

In Götzis hatte Carolin Schäfer zuletzt alte Stärke signalisiert. Ihr gelangen das beste Kugelstoß-Resultat seit sechs Jahren und im Weitsprung ihr erster Sechs-Meter-Satz seit drei Jahren. Zudem blieb sie über 200 Meter erstmals seit 2019 unter 24 Sekunden. Im Speerwurf war die Bad Wildungerin die beste Athletin.

Vanessa Grimm freute sich über eine Bestzeit über die abschließenden 800 Meter. Im Stadion in Ratingen ist eine neue blaue Bahn für neue Bestleistungen der Nordhessinnen ausgelegt.

(Sebastian R. Reichert)