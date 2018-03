Joker Kapler macht den Weg frei

Schauenburg. Es stand viel auf dem Spiel beim Derby der Fußball-Gruppenliga (Gruppe 1) zwischen den Nachbarn und Kellerkindern SG Schauenburg und der Hessenliga-Reserve des KSV Baunatal. Letztlich gingen die Gäste nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient mit 4:1 (1:1) vom Platz und verschafften sich damit erst mal ein wenig Luft im Abstiegskampf.

Auf schwer bespielbarem Untergrund taten sich beide Mannschaften schwer ins Spiel zu kommen. Die Gäste von Trainer Mikaeil Shihni schienen allerdings auf dem schweren Geläuf das flinkere Team zu sein. Glücklich fiel dann die Führung der Gastgeber: KSV-Torhüter Rick Christof ließ sich ein wenig zu lange Zeit einen Rückpass weiterzuleiten. Schauenburgs Stürmer Luca Siziliano spritze dazwischen und kam in Ballbesitz, wurde dann aber von Christof von den Beinen geholt – es gab Elfmeter. Siziliano ließ sich die Chance nicht nehmen und brachte die Gastgeber 1:0 in Führung (24.). Nach einem weiten Einwurf und einer Kopfballverlängerung stand Jonas Springer am langen Pfosten des SG-Tores goldrichtig und köpfte zum verdienten 1:1 ein (33.). Zwei Minuten vor der Pause holte Norayr Jajilyan Siziliano von den Beinen und es gab erneut Elfmeter für die Gastgeber. Der Gefoulte führte selbst aus, Torhüter Christof tauchte ins richtige Eck ab und hielt.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste mehr und mehr das Kommando und münzten nun ihre spielerische Überlegenheit in Tore um. Erst war es der gerade eingewechselte Martin Kapler, der sein Team mit der ersten Ballberührung nach Flanke des agilen Ashley Karupa in Führung köpfte (58.). In der 63. Minute verhinderte SG-Torhüter Daniel Hischemöller noch das 1:3, doch in der 71. Minute war er gegen den Schuss von Hovik Jalilyan machtlos. Den 1:4-Endstand erzielte wiederum Springer nach einem feinen Pass von Jalilyan in die Schnittstelle der Gastgeber-Abwehr (87.). Ein letztes Aufbäumen der Schauenburger brachte keinen zählbaren Erfolg mehr.

„Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht und später konnten wir nicht mehr nachlegen. Jetzt gilt es die Köpfe für den Abstiegskampf frei zu bekommen, sagte SG-Coach Jurek Förster.

KSV-Trainer Mikaeil Shihni sah den verdienten Erfolg in einer starken Mannschaftsleistung begründet.

Von Horst Schmidt