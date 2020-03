Jugend-Basketball: Bundesligist ACT Kassel in der Warteschleife

Wie es in den Playdowns weitergeht, ist noch offen

Die U16-Basketballer der ACT Kassel stecken in den Bundesliga-Playdowns in der Warteschleife. Nach der 52:93 beim Bramfelder SV im ersten Spiel wurde die zweite Partie am vergangenen Wochenende in Kassel aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus abgesetzt. Zur Erinnerung: In der Abstiegsserie bleibt ursprünglich nur das Team in der Bundesliga, welches als erstes zweimal gewonnen hat. Wie es mit den Playdowns weitergeht, ist noch unklar.