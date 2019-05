Jugendfußball: KSV Hessen und Offenbach im Fernduell um den Titel

Hessenliga der C-Junioren

+ © Pia Malmus Nicht zu stoppen: Kassels Till Hausotter (rotes Trikot, hier gegen Baunatals Luis Flörke) erzielte in dieser Hessenliga-Saison bereits 31 Tore. © Pia Malmus

Kassel – Spannender geht es nicht. Der Titelkampf in der Hessenliga der C-Jugendfußballer wird am letzten Spieltag entschieden. Am Samstag ab 15 Uhr tritt der Tabellenzweite KSV Hessen Kassel (62 Punkte) im Fernduell mit dem Spitzenreiter Kickers Offenbach (64) an. Während die Junglöwen bei der SG Rosenhöhe Offenbach spielen, hat der Tabellenführer ein Heimspiel gegen SV Blaub-Gelb Frankfurt. Die Vorschau in Zahlen.