Kassel: Auch heimische Jugendtrainer kritisieren Ausbildungssystem

Die Bälle im Griff: In Deutschland mangelt es an Straßenfußballern.

Jugendtrainer aus der Region teilen die Ansicht, dass das Ausbildungssystem im deutschen Fußball krankt. Der Cheftrainer aller Juniorenteams beim DFB hatte Kritik geübt.

Zu ihnen gehört Dirk Bindbeutel. Der 49-Jährige war zuletzt für die U15 des KSV Hessen Kassel verantwortlich, außerdem fördert er junge Fußballer beim DFB-Stützpunkt in Borken. Nach langjähriger Erfahrung weiß Bindbeutel, dass es nicht an Talenten mangelt. In fast jedem Jahrgang gäbe es hervorragende Fußballer mit viel Potenzial. Nur würden diese besonderen Spieler nicht ausreichend gefördert. „In den vergangenen Jahren kam das Eins-gegen-eins in der Ausbildung viel zu kurz“, sagt Bindbeutel. Stattdessen standen das Pass- und Kombinationsspiel im Vordergrund.

Mit anderen Worten: Junge Fußballer beherrschen taktische Systeme aus dem Effeff. Was aber fehlt, sind individuelle Besonderheiten. Das Unbeschwerte. Die Kreativität. „Wir brauchen wieder Straßenkicker“, sagt Bindbeutel. In früheren Jahren bekamen diese Art Spieler das Prädikat Fummelhose verliehen. Dieser Typ Fußballer müsse wieder gezielter gesucht werden.

Der frühe Wechsel in Nachwuchszentren von Profiklubs macht die Sache nicht besser. Laut Bindbeutel bestehe dort die Gefahr, in der Masse unterzugehen. Dort seien die Kader enorm groß. „Und dann wird es schwierig, sich individuell weiterzuentwickeln.“ Andere Nationen hingegen lägen besonderen Wert auf individuelle Förderung. Bindbeutel nennt als Beispiel die Spanier. Die würden zum einen fast ausschließlich mithilfe von Spielformen schulen. Zum anderen gäbe es für jeden Bereich wie Abwehr, Mittelfeld und Angriff spezielle Trainer.

Auch Mehmet Scholl mahnte

Bei der neu aufflammenden Kritik denkt Bindbeutel auch an Mehmet Scholl. Schon vor zwei Jahren äußerte der ehemalige Bayern-Profi Bedenken. Nachwuchskicker könnten zwar wunderbar mit zwei Kontakten spielen, sagte Scholl damals, aber für ein mutiges Dribbling seien nur die wenigsten bereit.

So sieht es auch Dirk Peter. Der DFB-Stützpunkttrainer in Kassel macht diese Entwicklung an einer Aussage deutlich, die er schon oft von Eltern bei Jugendspielen gehört hat, und die geht so: Warum spielt der denn nicht ab? „Aber genau diese Typen suchen wir ja. Die mal was probieren“, sagt Peter.

Doch seit Jahren werde in der Trainerausbildung der Ballbesitz als Allheilmittel gepredigt. Orientiert an Pep Guardiola. Das möge vielleicht im Erwachsenenbereich funktionieren, sagt Peter: „Aber dieses Prinzip ist nicht kindgerecht. So können sich die jungen Fußballer nicht entfalten.“ Peter hofft auf ein Umdenken. Dass Qualitäten eines Einzelnen stärker gefördert werden. Dass Techniken wie der Übersteiger wieder in Mode kommen. Kurzum: Dass sich die Juniorenspieler mehr zutrauen und den Abschluss suchen, anstatt gehemmt zu sein und doch lieber zum Nebenmann passen.

Als langjähriger Nachwuchstrainer beim KSV Baunatal sieht Jens Helmerich in den vollen Terminkalendern der Spieler ein weiteres Problem. Neben Talentförderung in der Schule seien die besten Spieler im DFB-Stützpunkt und zweimal in der Woche im Training im Verein. „Es ist gut, dass es die Stützpunkte gibt“, sagt er. Allerdings müsse das Konzept überarbeitet, vor allem die Verzahnung verbessert werden. Ein anderer Punkt sei der Druck, der auf den Kinder laste. Bei vielen Eltern liege der Fokus zu sehr darauf, dass die Kinder schnell in ein Fußballinternat wechseln. Aber meist sei das zu früh, die Spieler sollten sich lieber erst einmal bei einem kleineren Verein entwickeln. „Der Druck stört die freie Entfaltungsmöglichkeit der Kinder“, sagt Helmerich.

Zudem plädiert der 43-Jährige dafür, dass bei den Vereinen vermehrt gute Trainer im „goldenen Lernalter der Kinder“ – in der C- und D-Jugend – arbeiten müssen, anstatt im A-Jugend- oder Herrenbereich.

Hintergrund: Cheftrainer übt Kritik

Das kam überraschend. Meikel Schönweitz, Cheftrainer aller Juniorenteams beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), hat das deutsche Ausbildungssystem infrage gestellt. Er sorge sich um die Jahrgänge unterhalb der U21. „Andere Nationen sind uns im Moment schon ein Stück voraus“, sagt er. Statt vieler Spitzentalente gingen zu viele gleichförmige Spielertypen aus dem aktuell überfrachteten Ausbildungssystem hervor. Schönweitz fordert, dass in der Nachwuchsförderung neu justiert werden müsse.