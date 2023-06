Kassel: Der Rudersport ist für Naveen Alexander Shah sein Leben

Zweifacher Deutscher Meister. Der Kassler Naveen A. Shah zeigt, wie schwer das Rudern ist. Der Trainer lobt die harte Arbeit.

Kassel – „Wenn Naveen mit seinem Boot auf der Fulda in Kassel rudert, sieht das leicht aus, dahinter steckt aber harte Arbeit“, sagt Trainer Julian Weber über seinen Schützling Naveen Shah. Und dieses harte Training hat sich nun ausgezahlt: Naveen ist seit vergangenem Wochenende zweifacher Deutscher Meister im Rudern.

Der 17 Jahre alte Kasseler gewann zusammen mit seinem Partner Maximilian Rühling im Leichtgewichtsdoppelzweier bei den Rudermeisterschaften in Essen in der Altersklasse U19 auf 2000 Metern, im Leichtgewichtsdoppelvierer ohne Steuermann mit Maximilian Rühling, Lars Wecker und Phil Weckenmann. Damit aber nicht genug: In beiden Klassen ist er bisher ungeschlagen.

Den Erfolg verdankt er seiner harten Arbeit: Der 17 Jahre alte Naveen A. Shah ist bei den Deutschen Rudermeisterschaften in Essen in der U19-Klasse Deutscher Meister im Leichtgewichtsdoppelzweier und -vierer geworden. © Kerim Eskalen

Kassel: Kontrahent im Einzel hatte die Nase auch mal vorn

Dabei waren Shah und Rühling bis Anfang Mai Konkurrenten: „Maximilian war Naveens ärgster Kontrahent im Einzel und hatte einige Male auch die Nase vorn“, sagt Weber. Bei der Regatta in Mannheim im Frühjahr wurden zwischen den Trainern dann Pläne geschmiedet: Die beiden Ruderer sollen zusammenfahren. Keine zwei Monate später sind sie Deutsche Meister. „Bei uns war es von Anfang an harmonisch“, sagt Naveen. „Inzwischen sind wir sogar richtig gute Freunde geworden.“

Naveens Erfolg kommt aber nicht von irgendwo her. Denn der Aufwand, den er betreibt, ist immens: „Die meisten sehen nicht, wie viel harte Arbeit dahintersteckt, wenn man am Ende oben auf dem Podest steht“, sagt Naveen. „16 Stunden habe ich jede Woche seit August trainiert.“ Dazu kämen noch zweimal zwölf Tage Trainingslager, wo er jeden Tag mehrere Stunden geübt habe sowie die Teilnahme an sechs Regatten seit Mai dieses Jahres.

Viel Freizeit bleibt für den Elftklässler da nicht übrig. Besonders schwer sei es, neben der Schule auch noch die Hausaufgaben zu erledigen: „Meistens mache ich das dann auf dem Weg zum Training oder zur Regatta“, sagt Naveen. Denn oft sei er von morgens bis abends unterwegs. „Manchmal hilft mir sogar mein Trainer beim Lernen“, erzählt er und lacht.

Kassel: Stressig ist auch das Beziehungsleben

Stressig sei dadurch auch das Beziehungsleben des 17-Jährigen. Er und seine Freundin würden aber davon profitieren, dass sie auch Ruderin beim Ruderverein Kurhessen-Cassel ist und bei den Regatten mitfährt. „Aber ein Beziehungswochenende ist das auch nicht. Man ist hochfokussiert auf den Wettkampf“, so Naveen.

Für seine Zeit nach der Schule habe er noch nichts Genaueres geplant. Zwischen Maschinenbaustudium und der Arbeit in einer Werft für Ruderboote sei alles möglich. Gleichzeitig würde er auch gerne im U23-Bereich weiterrudern. Denn dort könnte er eines Tages seinen großen Traum verwirklichen: „Für Deutschland bei der EM oder WM zu starten und vielleicht sogar zu gewinnen, das wäre toll“, sagt er. In seiner Altersklasse hingegen sei der größte Erfolg die Deutsche Meisterschaft. Denn erst ab der U23 kann man sich für die EM und WM qualifizieren – nicht aber für Olympia, denn nach 2024 ist Leichtgewichtsrudern nicht länger olympisch.

Trotz dass die Ruder-Saison bis auf kleinere Rennen weitestgehend vorbei ist, kann Naveen nicht die Füße hochlegen. Das Training geht weiter. „Anders als bei Super-Talenten wurde Naveen das Rudern nicht in die Wiege gelegt. Den Erfolg verdankt er seiner harten Arbeit“, sagt Trainer Weber. Denn Naveen ist für einen Ruderer nicht sonderlich groß. „Aber das ist das Schöne am Rudern. Talent alleine reicht nicht.“

Kassel: Auch im Winter wird fleißig trainiert

Auch im Winter gibt es keine Pause. Zwar darf er bei zu kaltem Wetter nicht rudern, jedoch wird dann ersatzweise Fahrrad gefahren, Basketball gespielt, geschwommen oder am Ergometer gerudert. „Das Ergometer nehme ich sogar zu Familientreffen mit“, sagt Naveen. „Dort wird dann weitergerudert.“

