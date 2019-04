Kasseler Jürgen Haschen ist bereits 201 Marathons gelaufen

Kassel. Schon zehn Mal stand Jürgen Haschen beim Kassel Marathon am Start. Bis jetzt kommt der 56-Jährige auf insgesamt 201 Marathons, seinen letzten absolvierte er erst vor zwei Wochen in Kroatien.

Auch in Berlin, Frankfurt, Boston, Israel und in Griechenland lief der Kasseler bereits die 42,195 Kilometer lange Strecke. Bei ihm kann sich immer ein ganz spontaner Lauf ergeben, auch im Urlaub. Auf die Frage, warum er immer wieder über diese Strecke an den Start geht, fällt die Antwort von Haschen ziemlich kurz aus: „Weil es mir einfach Spaß macht.“ Seit fast 20 Jahren sind die Langläufe ein fester Bestandteil in seinem Leben. „Ich bin einfach nicht mehr vom Marathon losgekommen“, gibt Haschen zu. Er sieht sich aber ganz klar als Amateurläufer. Für mehr fehle einfach die Zeit. „Ich will hauptsächlich fit bleiben.“

Auch als Hobbyläufer geht beim Marathon ohne Training natürlich gar nichts. Deswegen schnürt Haschen dreimal in der Woche seine Laufschuhe. Die Strecken verlaufen mal durch den Kasseler Bergpark, mal an der Fulda entlang. Und manchmal ist Haschen besonders kreativ. „Ich fahre auch mal mit dem Zug nach Melsungen und laufe wieder zurück nach Kassel.“ So kommt wöchentlich immer ein ganzer Marathon bei ihm zusammen. Und am Ende des Jahres stehen etwa 2000 Kilometer zu Buche. Solche langen Strecken halten auch seine Laufschuhe nicht durch.

Neue Schuhe nach 1000 Kilometern

„Nach 1000 Kilometern müssen aufgrund der Verschleißspuren immer Neue her“, erklärt Haschen. Vor allem bei seinen Ultraläufen werden seine Schuhe besonders strapaziert. Denn nicht nur der klassische Marathon hat es dem Kasseler angetan. 160 Kilometer lagen beim Mauerweglauf rund um Berlin vor Haschen, für die er elf Stunden gebraucht hat. Natürlich ist auch ein erfahrener Marathonläufer wie Haschen nach so einer extrem langen Strecke kaputt. Doch sein Körper regeneriere sich durch die zahlreichen absolvierten Rennen viel schneller. „Wenn ich am Sonntag einen Marathon laufe, muss ich am nächsten Tag wieder fit sein für meinen Job als Lehrer.“

Seine Läufe haben Haschen fast schon um die ganze Welt gebracht. Denn er lief bereits in 17 Ländern, darunter Israel, Südafrika und die USA. An einen Marathon erinnert sich der 56-Jährige besonders gern: den in New York. „Die amerikanischen Zuschauer sind total euphorisch. Da habe ich mich richtig beflügelt gefühlt, als ich durch die Menge gelaufen bin.“ Und auch der Start vor sieben Jahren auf der Originalstrecke von Marathon nach Athen war ein spezielles Erlebnis.

Härtestes Rennen in der Schweiz

Aber nicht nur die schönen Läufe bleiben im Gedächtnis. Sein härtestes Rennen fand in Davos, in der Schweiz, statt. „Das war ein 78-Kilometer langer Berglauf mit 2000 Höhenmetern.“ Auch die Höhe hat ihm zu schaffen gemacht. „Bis auf 2600 Meter ging es da hoch.“ Wie man für so etwas trainiert? Ganz einfach, findet Haschen: „Fünf Mal den Herkules rauf und runter laufen.“

Ob in den Bergen, in der Stadt oder im Wald. Die geografischen Begebenheiten spielen beim Marathon für Haschen keine große Rolle. Er läuft einfach immer weiter. Ans Aufgeben hat er während eines Wettbewerbes noch nie gedacht. „Marathon laufen ist Kopfsache“, findet er. Doch bei seinem Debüt 2001 in Frankfurt war er einfach nur froh, als er es ins Ziel geschafft hat.

Haschen will seinen Sport noch so lange wie möglich weiter machen. „Aber ich gehe da nicht mit einer strikten Planung ran.“ Die 300 Marathons sollen aber trotzdem noch voll werden. Und vielleicht schafft er auch die 400er Marke.