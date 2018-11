Der Kasseler Calvin Damm ist in Finnland ein Profi-Fußballer

Calvin Damm lebt den Traum, den viele junge Menschen haben. Der Kasseler ist Fußball-Profi. Allerdings spielt er nicht in einer der großen Fußballnationen, sondern in Finnland.

Dort, wo Eishockey und Skispringen die Volkssportarten sind, verdient er sein Geld mit Fußball spielen. Und das in der dritten Liga beim Verein Mikkelin Kissat.

Der Alltag

Damm fühlt sich wohl in Mikkeli, der 55.000-Einwohner-Stadt im Südosten Finnlands. Gerade ist seine zweite Saison bei Kissat zu Ende gegangen, denn die Spielzeiten finden von April bis Oktober statt. Während der Saison stehen zwei Trainingseinheiten pro Tag an. „Außerdem gibt es den täglichen Gang in die finnische Sauna“, sagt Damm. „Das fördert den Teamgeist. Aber natürlich hat jeder Finne auch zuhause eine Sauna. Diese gehört wie der Kühlschrank zur Wohnung.“ Der Mittelfeldspieler bekommt vom Verein eine Wohnung gestellt – natürlich mit einer Sauna im Keller.

In Deutschland studierte Damm Elektrotechnik, brach das Studium allerdings ab. „In Finnland kann ich vom Fußball spielen leben“, sagt der 22-Jährige, der nebenbei Finnisch erlernt. „Es ist eine schwere Sprache, aber mittlerweile kann ich mich sehr gut unterhalten. Allerdings spricht hier auch jeder Englisch, egal ob Jung oder Alt.“

Auf den weiten Auswärtsfahrten bewundert er häufig die Landschaft. „Ich bin seit dem ersten Tag von Land und Leuten begeistert.“ Nur eines stört den Nordhessen: die Kälte. „Wir trainieren auch schon mal bei minus 20 Grad.“

Hier liegt Mikkeli in Finnland:

Der Fußball

Kissat ist in Finnland ein Traditionsverein, der laut Damm Anfang der 1990er-Jahre im Europapokal spielte. 29 Spiele hat der Nordhesse in seinen zwei Spielzeiten für den Klub absolviert und drei Tore geschossen. In der ersten Saison war er Stammspieler im Mittelfeld. Zu Beginn der zweiten Serie warf ihn ein Sehnenriss im Oberschenkel zurück. Aber im Laufe der Saison eroberte er sich seinen Stammplatz zurück. Kissat wurde in der Liga Vierter – allerdings fehlten nur drei Punkte zur Meisterschaft.

„Der finnische Fußball ist eher defensiv ausgerichtet. In unserer Liga fallen im Schnitt nur 1,5 Tore pro Spiel“, sagt Damm, der mit Finnen, Brasilianern und einem US-Amerikaner im Team spielt.

Das Niveau der finnischen 3. Liga mit einer deutschen Spielklasse zu vergleichen, fällt Damm schwer. „Vielleicht klappt es ja mal mit einem Freundschaftsspiel gegen den KSV Hessen Kassel“, sagt er schmunzelnd. Für die Löwen spielte er in der Jugend genau wie für Olympia Kassel, BC Sport und den KSV Baunatal.

Die Höhepunkte

Der Nordhesse hat in Finnland einige Höhepunkte erlebt. So wie das Stadtderby gegen Palloilijat vor 5000 Zuschauern und das Spiel im größten finnischen Stadion in der Hauptstadt Helsinki. Und er lernte mit Jari Litmanen sowie Sami Hyypiä auf der Gala des Fußball-Verbandes zwei finnische Legenden kennen. Vor der Veranstaltung nahm er an einem Sandfußballturnier mit finnischen Nationalspielern und Akteuren aus der 1. bis 3. Liga teil.

Der Kontakt

Aber wie kommt ein junger Kasseler in Finnlands 3. Liga? Die Antwort lautet: über Lübeck. Genauer gesagt über den VfB Lübeck. Dort spielte Damm in seinen ersten eineinhalb Jahren im Herrenbereich für die U23 in der Verbandsliga. In der Mannschaft fand er mit dem gleichaltrigen Finnen Mikko Kausto einen guten Freund. Als dieser im Januar 2017 zu seinem Heimatverein Kissat zurückging, besuchte ihn Damm. „Ich war überrascht von den professionellen Bedingungen, die der Verein mit seinen modernen Trainingsanlagen besitzt“, sagt der Nordhesse.

Damm schickte dem Kissat-Trainer Janne Moilanen eine E-Mail mit seinen Daten und Statistiken. Der Verein lud ihn zum Probetraining und einem Testspiel ein – zusammen mit vier Spielern aus Ghana. Damm überzeugte und Kissat bot ihm seinen ersten Profivertrag an. Er unterschrieb. Und zog eine Woche später nach Finnland. Der Sprung von der Verbandsliga in den finnischen Profifußball war geschafft.

Die Aussichten

Damms Vertrag läuft am Jahresende aus, aber er hat eine mündliche Zusage für eine Verlängerung. Und auch der 22-Jährige möchte in Mikkeli bleiben und den Traum vom Profifußball weiterleben.