Kasseler Darter Dragutin Horvat: Ohne Alkohol auf die große Bühne 

Das Klischee eines Dartspielers erfüllt Dragutin Horvat nicht. Der Kasseler trinkt keinen Alkohol. Am Wochenende will er bei der European Darts Trophy angreifen.

„Mir geht es danach zu lange schlecht“, sagt er. Ein gern gesehener Kneipengast ist der 42-Jährige zumindest aus wirtschaftlicher Sicht nicht. Kaffee oder Cola. Mehr bestellt er nicht. Das ist sicher nicht bei allen Dartern so.

Horvat geht den Dartssport in diesem Jahr etwas professioneller an. Seine Arbeit hat er zumindest für eine gewisse Zeit auf Eis gelegt. Und wenn heute die Qualifikation für die European Darts Trophy (12. bis 14. Oktober) in der Göttinger Lokhalle stattfindet, dann ist natürlich auch der Kasseler dabei.

Im vergangenen Jahr scheiterte er noch. Dieses Mal soll es klappen. Schließlich ist es Horvats Heimspiel. „Dieses Bad in der Menge würde ich gern mal mitnehmen. So viele Fans wie in Göttingen kenne ich bei keinem anderen Turnier. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes“, sagt er.

Nicht nur sportlich soll es 2018 in Göttingen besser laufen. „Letztes Jahr ging eigentlich alles daneben. Auf der Hinfahrt war Stau auf der Autobahn. Für die 40 Kilometer habe ich fast zwei Stunden gebraucht und war beinahe zu spät“, erinnert sich der Kasseler.

Und Horvat weiß auch, dass das Quali-Feld wieder stark besetzt sein wird. Dennoch lautet sein erstes Ziel, am Freitag noch dabei zu sein. Dafür muss er auch sein großes Problem der vergangenen Wochen abstellen.

„Das erste halbe Jahr war top. Ich habe mich öfter für European-Tour-Turniere qualifiziert. Dafür läuft das zweite Halbjahr noch nicht gut“, sagt Horvat. Er sei in 20 Jahren beim Dartspielen nie aufgeregt gewesen. Aber in den vergangenen Wochen zittere seine Hand in entscheidenden Phasen.

„Ich weiß nicht warum. Das ist alles Kopfsache. Aber eine zitternde Hand ist das Schlimmste für einen Darter“, sagt Horvat. „Der ganze Körper glüht, nur die Hand wird kalt. Das ist Nervosität“, beschreibt der 42-Jährige den Zustand.

In Göttingen soll das anders sein. Und einen großen Traum hat sich Horvat schon eine Woche vorher erfüllt. Denn in der Super League Darts hat er sich für das Endturnier in Düsseldorf am 18. November qualifiziert. Wer an diesem Tag im Maritim Hotel in Düsseldorf gewinnt, der sichert sich einen Startplatz für die WM in London.

Nachdem Horvat 2016 dabei war, will er beim Jahreshöhepunkt aller Dartspieler wieder mitspielen. Nicht nur sportlich wäre das eine große Sache, auch finanziell. Denn allein für die Teilnahme an der WM bekommt jeder Spieler mehr als 13.000 Euro. „Damit wäre das erste halbe Jahr gesichert“, sagt Horvat, der derzeit vor allem auf Sponsoren angewiesen ist.

Vor allem Eisenbach Tresore unterstützt den Kasseler. „Der Vertrag läuft im Dezember aus. Danach sehen wir weiter“, sagt er. Gute Leistungen helfen da sicherlich, Argumente für eine weitere Zusammenarbeit zu sammeln. Auch am Donnerstag in Göttingen.

