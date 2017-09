Walking – nur was für alte Leute?

Kassel. Kassel Marathon – das sind nicht nur schnelle Läufer, sondern auch schnelle Geher. Denn Teil der Veranstaltung an diesem Wochenende sind auch die Nordic und Power Walker. Der Breitensport muss sich immer wieder mit vielen Klischees auseinandersetzen. Wir haben fünf davon rausgegriffen und wollen wissen: Treffen sie zu oder sind sie üble Nachrede? Unser Experte ist Hubert Neetzel (62), ausgebildeter Nordic-Walking-Lehrer aus Kassel.

1.Walking ist gar kein Sport: „Walking ist ein Gesundheitssport. Neben Schwimmen wird der Körper beim Walken am gleichmäßigsten belastet – das ist besonders gut für Muskeln und Skelett. Walking fordert den gesamten Körper. Wenn man nur spazieren geht und redet, dann ist das kein Walking. Dazu gehört auch die richtige Technik.“

2.Walking ist nur für alte Leute: „Jein. In unseren Walking-Gruppen liegt der Altersschnitt bei rund um die 50 Jahre. Es gibt einige, die sind deutlich jünger und auch einige, die deutlich älter sind. Klar ist aber: Jüngere können oft noch laufen gehen oder joggen, im Alter bekommen dann viele Probleme mit den Knien und den Gelenken. Beim Walken rollt man die Füße nur ab. Das schont die Gelenke.“

3.Walking ist nicht anstrengend: „Das kommt darauf an, wie intensiv man diesen Sport betreibt. Wenn man nur langsam walkt, dann kommt man natürlich auch nicht ins Schwitzen. Wenn man richtig Tempo macht, dann läuft auch der Schweiß.“

4.Walking kann jeder, und es ist nicht schwer: „Ja, und das ist ja auch das Schöne am Walken. Klar ist aber auch: Jeder sollte es sich am Anfang zeigen lassen. Wenn die Bewegung nicht richtig gelernt wird, dann trainiert man sich einen falschen Stil an. Deswegen: anfangs auf jeden Fall mit einem Trainer unterwegs sein. Aber Walking ist definitiv für jeden geeignet – wenn der Arzt keine Einwände hat.“

5.Walking ist etwas für nebenher: „Klar, man kann Walking auch nicht so intensiv betreiben. Dann ist ein Vorteil: Ich kann mich nebenbei unterhalten. Das fügt eine Trainingsgruppe zusammen. Man sollte beim Walken aber auf die Atemtechnik achten. Am Ende ist es ein Ausdauersport.“

Von Maximilian Bülau