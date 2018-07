Mit Kompass und Karte: Orientierungsläufer lassen aufhorchen

Da geht es lang: Die Orientierungsläufer Sabine Rothaug und Bojan Blumenstein gehen mit Karte und Kompass in der Hand an den Start bei der Studierenden-WM.

Kassel. Zwei Kasseler Orientierungsläufer starten kommende Woche bei der Studierenden-Weltmeisterschaft in Finnland.

Ein Läufer war Bojan Blumenstein schon von klein auf. „Aber Laufen allein war mir irgendwann zu langweilig“, sagt der 25-Jährige. So kam er als Junge zum Orientierungslauf und blieb dabei. Das war die richtige Entscheidung, schließlich ist er mittlerweile Deutscher Meister und startet nächste Woche bei der Studierenden-Weltmeisterschaft. In Kuortane in Finnland tritt auch Sabine Rothaug an, die genau wie Blumenstein für den OSC Kassel läuft. Bei der WM starten sie allerdings nicht im Vereins-, sondern im Nationaltrikot.

Die Sportart

Beim Orientierungslauf geht es darum, am schnellsten vom Start ins Ziel zu kommen. Die Sportler gehen zeitversetzt auf die Strecke im Wald oder in der Stadt. „Wir bekommen am Start eine Karte. Aber die Zeit läuft ab diesem Moment, sodass wir uns nicht lange eine Strecke überlegen können“, sagt die Kasselerin und fügt hinzu: „Optimal ist es, wenn wir die Karte beim Laufen lesen.“

Auf der Karte sind verschiedene Punkte eingezeichnet, an denen sich Pfeiler befinden. Als Hilfsmittel haben die Sportler einen Kompass, um sich zu orientieren. Die Läufer müssen der Reihe nach die Pfeiler, an denen sich elektronische Kontrollsysteme befinden, ablaufen. Ob sie dies getan haben, wird durch einen Chip kontrolliert, den sie um den Zeigefinger tragen. Im Ziel werten die Kampfrichter diesen aus. Wenn ein Sportler einen Pfeiler ausgelassen oder die Posten in der falschen Reihenfolge abgelaufen hat, wird er disqualifiziert.

Die Faszination

Die beiden Nordhessen fasziniert an ihrer Sportart, dass sie immer wieder durch anderes Gelände laufen. Jede Strecke ist verschieden – auch im Training. „Eine 400-Meter-Bahn in der Leichtathletik ist auf der ganzen Welt gleich. Bei uns ist es immer unterschiedlich“, sagt Blumenstein. „Außerdem müssen wir im Wettkampf die richtige Balance finden. Wir müssen schnell sein, aber dabei noch denken können“, sagt die 23-jährige Rothaug, die im vergangenen Jahr die deutsche Bundesrangliste gewann.

Die Ausrüstung

Natürlich dürfen Karte und Kompass beim Orientierungslauf nicht fehlen. „Es ist ein Kompass ohne Firlefanz“, sagt Blumenstein. Die Karten sind extra für den Orientierungslauf aufgenommen. Sie sind detaillierter als eine Wanderkarte. Eingezeichnet sind nicht nur Wege, sondern auch Vegetationsstufen oder Bänke. Der Maßstab variiert zwischen 1:15 000 (Langdistanz) und 1:5000 (Sprint). Die Laufschuhe haben Spikes und mehr Profil als gewöhnliche Joggingschuhe.

Das Studium

Wer an der Studierenden-WM teilnehmen will, muss natürlich an einer Hochschule eingeschrieben sein. Rothaug hat vor Kurzem ihr Bachelor-Studium im Fach Ökosystem-Management in Göttingen erfolgreich abgeschlossen. Blumenstein studiert in Oslo Sportpsychologie. Der Niester war davor bereits ein Jahr lang Au-pair in Norwegen. Übrigens genau wie Rothaug. Was die beiden nach Skandinavien zieht? Ihr Sport. Orientierungslauf ist in den nördlichen Ländern nämlich Volkssport.

Der Wettkampf

Bei der WM sind 116 Damen und 133 Herren aus 33 Nationen am Start. Von Dienstag bis Samstag finden die verschiedenen Disziplinen statt. Blumenstein startet in den beiden Staffeln, der Mittel- und Langdistanz. Rothaug misst sich in der Staffel sowie in der Mittel- und Sprintdistanz mit der internationalen Konkurrenz.