Kaufungens bittere Pleite

Kaufungen. Es war alles gerichtet, das Wetter spielte mit, und Fußball-Verbandsligist SV Kaufungen war auf dem besten Weg, den ersten Punktgewinn des Jahres einzufahren. Aber dann kam die Nachspielzeit. Die Elf von Trainer Jörg Müller kassierte doch noch das entscheidende Gegentor durch die SG Bad Soden und ging als unglücklicher 1:2 (1:1)-Verlierer vom Platz.

Entsprechend sauer war der Coach nach Spielende und sagte: „Zwei überflüssige Freistöße in der Schlussphase haben unsere gute Leistung zunichtegemacht.“ Und weiter: „Ein Punkt wäre allemal verdient gewesen.“

Der Reihe nach: Beide Mannschaften waren hoch motiviert, sodass es kein langes Abtasten gab. Nach Ballgewinn wurde schnell auf Offensive umgeschaltet. Die erste Möglichkeit hatten die Gäste, doch der 25-Meter-Schuss von Younes Idrissi ging knapp am SVK-Tor vorbei (2.). Im Gegenzug verzog Kevin van der Veen aus spitzem Winkel. Dann wurde Tobias Boll nach Alleingang in letzter Sekunde gestoppt (10.).

Jetzt waren die Gäste wieder am Zuge. Nach feinem Pass von Jannik Burgstaller in die Schnittstelle der Abwehr der Gastgeber war Lukas Ehlert zur Stelle und hämmerte das Leder unhaltbar aus zehn Metern unter die Torlatte zum 0:1 in die Maschen (19.). Nur zwei Minuten später verpasste Niklas Schöttner das Abspiel auf Boll, stattdessen klärten die Gäste. In der 27. Minute die nächste gute Chance für die SG, doch Daniele Fiorentino scheiterte an SVK-Torhüter Niklas Grujo. Fast im Gegenzug der Ausgleich: Miguel Schneppe brachte einen Eckball auf den langen Pfosten. Dort stand Winterneuzugang Albert Nimako goldrichtig und köpfte zum verdienten 1:1-Pausenstand ein.

Nach dem Seitenwechsel ging es richtig zur Sache. Mit einem Unentschieden wollte sich keiner abfinden. Der schnelle Boll war es, der wiederum nach einem Alleingang am Sodener Torhüter scheiterte (48.). Im Gegenzug verhinderte Grujo gegen Di Maria einen Rückstand.

Fast im Minutentakt kamen nun die Mannschaften zu guten Möglichkeiten. Wieder nach Eckball von Schneppe wäre Nimako beinahe die Kaufunger Führung gelungen, doch sein Kopfball ging knapp drüber (50.). In der 58. Minute verpasste Leon Bräuer die Gästeführung, im Gegenzug scheiterte wiederum Boll am SG-Torhüter nach einem Alleingang über 60 Meter. Bad Sodens Jaron Krapf vergab aus fünf Metern kläglich die beste Möglichkeit des Spiels (83.). Dann aber nahm die Partie in der Nachspielzeit doch noch den für Kaufungen unglücklichen Ausgang.

Von Horst Schmidt