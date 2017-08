Klarer Huskies-Sieg

braunlage. Zweiter Sieg für die Kassel Huskies im vierten Test: Bei Oberliga-Kooperationspartner EC Harzer Falken gewann das DEL2-Team vor 700 Zuschauern (darunter 100 mitgereiste Fans) mit 6:1 (1:1, 4:0, 1:0).

Trainer Rico Rossi hatte im Harzer Nebel auf dem Eis nur fünf Verteidiger zur Verfügung. John Rogls und Kevin Maginots Dienste waren ebenso bei Kooperationspartner Mannheim gefragt wie die von Phil Hungerecker. Im Sturm fehlte zwar Patrick Klöpper (Mandelentzündung), dafür war Michi Christ zurück.

So recht auf Touren kommen wollte das Kasseler Spiel aber zunächst nicht, weil Rossi sein Team am Donnerstag und am Freitagvormittag im Training hart rangenommen hatte. Unter anderem gab es einen anstrengenden Fußmarsch im strömenden Regen auf den Wurmberg. Entsprechend ging Braunlage (mit fünf aktuellen Huskies-Nachwuchsspielern und vier Ex-Kasselern) auch zunächst durch Bauer in Front. Alex Lambacher glich aus dem Gewühl vor dem Tor aus.

Im zweiten Drittel kam der Nordhessen-Express dann doch ins Rollen, Braunlages Torhüter Leon Hungerecker kassierte vier Treffer. Im Schlussabschnitt blieben die Huskies gnädig und beließen es bei nur noch einem Treffer von Florian Kraus.

SR: Smitka (Tschechien) – Zuschauer: 700. Tore: 1:0 (10:40) Bauer, 1:1 (16:00) Lambacher, 1:2 (22:19) Klinge, 1:3 (26:28) Müller, 1:4 (29:35) Carciola, 1:5 (37:30) Ratajczyk, 1:6 (46:47) Kraus. Strafmin.: Braunlage 6 – Kassel 6. (haz/gsd)