Klaus Leister spielt mit 60 Jahren noch in der Handball-Bezirksliga

Ein Leben für den Handball

+ © Lothar Koch Duell mit dem Weltmeister: Klaus Leister (links) 1978 bei einem Auswahlspiel gegen den Großwallstädter Kurt Klühspies, auf der Bank (von links) Klaus Moegling, Ralf Fabricius, Hans Schneider, Alexander Barta und Peter Fritschler. © Lothar Koch

Kassel – In der heutigen Zeit ist man schnell mit Superlativen zur Hand – alles groß, super, bestens. Manchmal finden sich aber auch Rekorde in den unteren Etagen. Im Alter von 60 Jahren noch in der Bezirksoberliga oder der Bezirksliga zu spielen, das dürfte es bestimmt nicht oft geben.