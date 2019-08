KSV Baunatal: Alltag als große Herausforderung

Eine Woche nach dem DFB-Pokalspiel gegen Bochum muss der KSV Baunatal schnell in den Alltag Fußball-Hessenliga zurückfinden. Am Sonntag ist Türk Gücü Friedberg zu Gast.

Es war ein Festtag. Im DFB-Pokal spielte der KSV Baunatal vor 5800 Zuschauern gegen den VfL Bochum. Die Nordhessen unterlagen zwar 2:3, ein berauschender Pokalabend war es dennoch. Jetzt geht es in der Hessenliga weiter - am Sonntag (14 Uhr) gegen Türk Gücü Friedberg im heimischen Parkstadion.

Wie schwer es ist, nach so einem Höhepunkt zurück in den Liga-Alltag zu finden, ist KSV-Trainer Tobias Nebe bewusst. Schon vor ein paar Wochen sagte er: „Es ist eine große Herausforderung, dass nach dem Spiel gegen Bochum die Spannung nicht abfällt.“

Schlechte Erfahrungen machte der KSV damit bereits in der vergangenen Saison. So folgten auf die starken Auftritte im Hessenpokal häufig Niederlagen in der Liga. Und einmal war das sogar gegen Friedberg der Fall. Vier Tage nach dem 2:1-Sieg gegen Hadamar im Viertelfinale unterlag Baunatal gegen Türk Gücü zuhause 2:4.

Wie wollen die Gastgeber eine Wiederholung verhindern?

„Ich kann nur immer wieder an die Mannschaft appellieren und an die Beispiele aus der vergangenen Saison erinnern“, sagt Nebe. Außerdem wird er – auch aufgrund von einigen Verletzten aus dem Pokalspiel – die Mannschaft umbauen. „Der Konkurrenzkampf bei uns ist zudem so hoch, da kann sich keiner erlauben, sich in einem Spiel zurückzunehmen.“

Es ist schon kurios: Für die Baunataler ist es das dritte Saisonspiel – zum zweiten Mal geht es gegen Friedberg. Erkenntnisse aus dem 1:0-Hinspielsieg kann Nebe aber kaum nutzen. „Friedberg hat seitdem gefühlt jeden Tag einen neuen Spieler verpflichtet. Die Mannschaft hat ein ganz anderes Gesicht als vor drei Wochen.“

Friedeberg-Fluch wurde besiegt

Positiv ist allerdings, dass die Baunataler mit dem 1:0 ihren Frieberg-Fluch besiegt haben. In der Vorsaison holte der KSV gegen Türk Gücü keinen Punkt. Vom Pokalspiel gegen Bochum, als die Gastgeber 90 Minuten am Limit spielten, ist Baunatal arg gebeutelt. Nico Schrader (Knieprobleme), Patrick Krengel (Zerrung), Felix Schäfer (Muskelfaserriss) und Laurin Unzicker (Muskuläre Probleme) fallen aus. Ein Fragezeichen steht hinter den Einsätzen von Janik Szczygiel (Oberschenkelprobleme), Dino Kardovic (Schienbeinprellung) und Rolf Sattorov (Sprunggelenksprellung).