KSV Baunatal träumt vom DFB-Pokal: Hessenpokal-Halbfinale gegen Gießen

Ein Volltreffer: Baunatals Jonas Springer (vorn, hier gegen Eddersheims Felix Rottenau) tritt mit seinem KSV gegen Gießen an.

Für den KSV Baunatal steht am Dienstag eines der wichtigsten Spiele der vergangenen Jahre an. Im Halbfinale des Fußball-Hessenpokals empfängt das Team von Trainer Tobias Nebe den FC Gießen.

Die Baunataler hoffen ab 19 Uhr im Parkstadion auf eine Überraschung, aber Gießen geht dennoch als Favorit ins Duell der Hessenligisten.

Darum kann Baunatal auf das Finale hoffen ...

Die Bedeutung: Keine Frage, es ist für die Baunataler der Saisonhöhepunkt. Für den Hessenligisten ist das Erreichen des Halbfinals bereits ein großer Erfolg – und ermöglicht sogar die Chance, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Der Hessenpokalsieger nimmt daran teil. Wenn der SV Wehen Wiesbaden im zweiten Halbfinale gegen Dreieich gewinnt, und in der 3. Liga die Saison mindestens auf dem vierten Tabellenplatz beendet, dann wäre auch der Finalgegner im DFB-Pokal dabei. Ein Sieg gegen Gießen kann dem KSV somit zur Teilnahme reichen. Eine einmalige Chance für die Baunataler Spieler, die hoch motiviert sein werden.

„Wenn man so dicht an der Teilnahme am DFB-Pokal dran ist, dann ist das schon im Hinterkopf“, sagt KSV-Trainer Nebe. „Und natürlich ist es eine zusätzliche Motivationsspritze. Ich hoffe, dass es uns pusht und nicht lähmt.“

Das Parkstadion: Schon häufiger haben die Baunataler in dieser Saison die Favoriten im Parkstadion gestürzt. Immer wenn Topspiele anstanden, dann war der KSV hellwach. So gab es zu Hause in der Hessenliga den 2:1-Derbysieg gegen den KSV Hessen und den 2:1-Erfolg gegen den Tabellenzweiten Bayern Alzenau. Im Achtelfinale des Hessenpokals warfen die Nordhessen den Regionalligisten TSV Steinbach aus dem Wettbewerb. Und wie lautete das Ergebnis? Natürlich, 2:1.

Die Form: Die Baunataler sind gut aus der Winterpause gestartet. Nach dem 1:0-Erfolg gegen den VfB Ginsheim und dem 0:0 in Waldgirmes ist der KSV in 2019 noch ungeschlagen. Vor allem die Defensive stand gut, das wird auch gegen die offensivstarken Gießener wichtig sein.

Am vergangenen Wochenende hatten die Baunataler spielfrei, konnten sich voll auf das Halbfinale konzentrieren. „Wir haben am Samstag eine zusätzliche Trainingseinheit eingelegt, um im Rhythmus zu bleiben“, sagt Nebe. Fehlen werden Rolf Sattorov und wohl auch Kapitän Mario Wolf. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Florian Heussner.

Darum ist Gießen dennoch der Favorit ...

Die finanziellen Möglichkeiten: Der FC Gießen ist der FC Bayern München der Hessenliga. Von dem Etat des Vereins von 1,8 Millionen Euro – 1,2 Millionen Euro werden in die erste Mannschaft gesteckt – können andere Hessenligisten nur träumen. Daher weiß auch Nebe: „Sie haben in Gießen Profibedingungen.“

Die Saison: Die Gießener sind der souveräne Tabellenführer der Hessenliga. Elf Punkte beträgt der Vorsprung auf Verfolger Bayern Alzenau. Sie stellen die beste Abwehr und mit 3,3 Toren pro Spiel auch den stärksten Angriff. Allerdings zogen sich die Baunataler bei der 0:1-Niederlage in Gießen gut aus der Affäre.

Die individuelle Stärke: Es ist schwer, aus dem starken Kader der Gießener jemanden herauszuheben. Dennoch sieht FCG-Trainer Daniyel Cimen in Michael Fink im defensiven Mittelfeld einen Schlüsselspieler. Und dann haben die Gießener natürlich die geballte Offensivpower. In der Hessenliga zählen Damjan Marceta (18 Tore), Cem Kara (15) und Markus Müller (11) zu den besten Torjägern. „Sie haben eine überragende individuelle Qualität“, sagt Nebe. „Daher müssen wir mehr laufen, mehr kämpfen und mutig spielen.“ Damit es mit dem nächsten Coup im Parkstadion klappt.