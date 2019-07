Verband sieht KSV-Auswärtspartien als Risikospiele an

Viele Fans, gute Stimmung: So feierten die KSV-Spieler in der vergangenen Saison in Lohfelden. In dieser Spielzeit sieht der Hessische Fußball-Verband alle Auswärtspartien der Löwen als Risikospiele an.

Die Fußball-Hessenliga startet in drei Wochen. Die Vereinsvertreter trafen sich in Grünberg zur Saisonbesprechung. Beherrschendes Thema: die Auswärtspartien des KSV Hessen Kassel.

Diese sieht Verbandsfußballwart und Klassenleiter Jürgen Radeck in dieser Saison alle als Risikospiele an. Den Gastgeber-Vereinen empfiehlt Radeck, bei Heimspielen gegen die Löwen geschultes Sicherheitspersonal als Ordnungsdienst einzusetzen. Er begründete dies mit der Fanszene des KSV. Die Kasseler hatten nach Ausschreitungen am letzten Spieltag der vergangenen Saison in Flieden ein zweiwöchiges Spielverbot vom Hessischen Verband erhalten.

„Meines Erachtens übertreibt der Verband mit seiner Botschaft“, sagt KSV-Vorstandsmitglied Daniel Bettermann zu der Entscheidung, alle KSV-Auswärtspartien als Risikospiele zu bezeichnen. „In Flieden ist etwas passiert, was nicht passieren darf.“ Aber das sei eine Ausnahme gewesen. „Wir werden jetzt pauschal in eine Ecke gestellt, als wenn unsere Anhänger immer alles in Schutt und Asche legen, wenn wir auswärts spielen“, sagt Bettermann. Es entstehe so ein verzerrtes Bild vom Verein und den Fans.

+ Daniel Bettermann, KSV Hessen Kassel © Andreas Fischer Er weist darauf hin, dass die anderen Vereine in der vergangenen Saison über die Atmosphäre und die Einnahmen, die durch die mitgereisten Löwen-Anhänger entstanden sind, glücklich waren. Der KSV sei schließlich ein Zugpferd. „Wir müssen Miteinander in Dialog treten“, sagt Bettermann und plädiert für einen Runden Tisch mit Vertretern des Verbandes, der Vereine und der organisierten Fanszene, um diese Thematik gezielt zu besprechen.

Bei der Sitzung in Grünberg gab es aber auch weitere Themen. Für den anderen nordhessischen Hessenligisten KSV Baunatal ist die größte Veränderung, dass sich die Anstoßzeiten der Heimspiele an den Samstagen von 15 Uhr auf 14 Uhr verschieben. „Das haben wir uns so ausgesucht“, sagt der Sportliche Leiter Ralf-Jürgen Rößler. Auch der KSV Hessen und Eintracht Stadtallendorf weichen von der Regelanstoßzeit ab und beginnen zu Hause um 14 Uhr.

+ Ralf-Jürgen Rößler, KSV Baunatal © Andreas Fischer Gerade bei Auswärtsspielen müssen sich Kassel und Baunatal auf einige Sonntagsspiele einstellen. Steinbach, Walldorf, Eddersheim und Ginsheim verlegten alle ihre Heimauftritte.

Zudem spielen in der kommenden Saison 18 anstatt bisher 17 Mannschaften in der Hessenliga. Damit richtete sich Radeck, der in seine letzte Saison als Verbandsfußballwart und Klassenleiter geht, nach dem Wunsch der Vereine. Er sieht darin aber einen Nachteil bei Spielausfällen. „Dadurch hat niemand mehr spielfrei, Nachholspiele können nur unter der Woche angesetzt werden.“

Die Zahl der möglichen Absteiger liegt in der kommenden Saison zwischen drei und fünf. Weiterhin steigt der Meister in die Regionalliga auf, der Vizemeister geht in die Aufstiegsspiele.

Nur kleine Veränderungen gab es für die beiden nordhessischen Vereine insgesamt beim Spielplan. Für die Löwen beginnt die Saison am 27. Juli in Stadtallendorf. Einen Tag später spielt der KSV Baunatal in Friedberg.