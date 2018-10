Letztes Auswärtsspiel bis März: KSV Hessen spielt in Friedberg

Es ist im 16. Saisonspiel das zwölfte Auswärtsspiel des KSV Hessen Kassel in der Hessenliga. Und es ist das letzte für die Löwen bis zum 31. März.

Am Samstag (15 Uhr) stellt sich der Tabellendritte bei Türkgücü Friedberg vor. Stattfinden wird das Duell Aufsteiger gegen Absteiger auf der Sportanlage Eisenkrain im benachbarten Ober-Rosbach. Nach gestrigem Stand kann Tobias Cramer auf den kompletten Kader zurückgreifen. Eigentlich eine angenehme Ausgangsposition für den KSV-Trainer. „Aber dann musst du eben auch wieder jemanden draußenlassen“, schränkt er ein.

Mit dem bisher Erreichten und der guten Stimmung im Team kann Cramer, gerade unter dem Aspekt des unausgewogenen Verhältnisses von Heim- und Auswärtsspielen, hingegen gut leben. „Wir stehen als Dritter da, wo wir momentan hingehören. Auch wenn wir hier und da ein paar Punkte liegen gelassen haben“, sagt er und ergänzt: „Wir sind ja auch nicht himmelhoch in anderen Sphären in die Saison gegangen.“

Besonders angetan ist der Trainer von der wirkungsvollen Defensivarbeit seiner Mannschaft. „Wir lassen kaum Gegentore zu. Andererseits wäre es schön, wenn wir unsere herausgespielten Chancen konsequenter in Tore ummünzen würden“, sagt er. „Es fehlt die Kaltschnäuzigkeit, um im entscheidenden Moment die richtige Entscheidung zu treffen.“

Die Friedberger bezeichnet Cramer als guten Aufsteiger mit einem Toptorjäger. Younes Bahssou brachte es bei 13 Einsätzen bereits auf 14 Treffer und damit mehr als die Hälfte der 26 Türkgücü-Tore. Die Mannschaft aus der Wetterau kämpft als 14. gegen den Abstieg, spielt aber einen ansehnlichen Fußball und überraschte zuletzt mit einem 2:2-Unentschieden gegen Spitzenreiter FC Gießen.

Angesichts der Tatsache, dass der KSV danach achtmal in Folge zuhause antritt – viermal in diesem Jahr, viermal nach der Winterpause –, möchte der Trainer nur zu gern noch die Punkte aus Friedberg mitbringen. Ein Sieg käme sicher auch Adrian Bravo Sanchez gelegen. Der Mittelfeldspieler wird am Sonntag 25 Jahre alt. Nach einem Erfolg gegen Türkgücü ließe sich gut in den Geburtstag reinfeiern.