ACT lässt ACT hoffen

Kassel. Die Szenerie passt zum Abstiegskampf. In der Sporthalle des Kasseler Berufsschulzentrums ist es kalt – die Zuschauer ziehen ihre Winterjacken gar nicht erst aus. Die wenigen Fenster haben keine Glasscheiben, sodass kein Tageslicht einfällt. Aber für die Basketballer ist das zweitrangig – es geht hier schließlich um den Klassenerhalt.

Und es ist spannend. Die Hauptrollen dieses Krimis spielen die beiden Landesliga-Teams der ACT Kassel in ihrer Ausweichhalle. Beide sind heute im Einsatz – treten hintereinander an. Es beginnt die ACT III gegen Wetzlar. Während die dritte Mannschaft spielt, treffen nach und nach die Spieler der ACT II ein, die danach gegen die TSG Lollar an der Reihe sind. Die Akteure des zweiten Teams sind locker drauf. Schließlich haben sie den Klassenerhalt schon sicher – im Gegensatz zu ihren Vereinskollegen.

Jeder, der in die Halle kommt, stellt die Frage – was muss passieren, damit sich die ACT III rettet? Abteilungsleiterin Ilse Kühn und Jonny Klink, Trainer der Zweiten, erklären es mehrfach. Die ACT III bleibt drin, wenn sie heute und im Nachholspiel gegen Langgöns gewinnt. Verliert sie eines der beiden Spiele, ist sie auf Schützenhilfe der zweiten Mannschaft angewiesen, die heute Lollar – das zwei Punkte vor der Dritten in der Tabelle steht – besiegen müsste. Dann würde auch ein Sieg aus den beiden Partien für die ACT III reichen.

„Sie sind auf einem guten Weg“, sagt Kühn vor dem letzten Drittel. Schließlich führt Kassel gegen Wetzlar 54:45. Dann verlieren die Gastgeber aber den Faden. Ein Betreuer der Wetzlarer provoziert mit Gesten und Worten – und die ACT-Spieler lassen sich aus dem Konzept bringen.

So führen die Wetzlarer 25 Sekunden vor dem Ende 61:58. Dann zieht Christian Stude zum Korb. Er wird gefoult, aber sein Wurf geht trotzdem rein. Es gibt zwei Punkte und einen Freiwurf. Stude trifft – 61:61. Es geht in die Verlängerung. Neue Hoffnung für die Kasseler – vor allem, weil die Wetzlarer nur mit fünf Spielern angetreten sind und daher nicht auswechseln können. Aber die Hoffnung hält nicht lange an. Den routinierten Gastgebern geht die Puste aus. Am Ende steht eine 68:76-Niederlage.

„Zum Schluss waren viele Emotionen im Spiel, und bei uns war auch aus konditionellen Gründen die Konzentration nicht mehr da“, sagt ACT-Trainer Kevin-Stanley Jaster. Schaut sein Team jetzt noch der ACT II zu und feuert sie an? „Nach der Niederlage hängen bei allen die Köpfe und der Frust ist groß. Die meisten wollen jetzt schnell nach Hause. Aber wir hoffen, dass die zweite Mannschaft gewinnt und wir noch eine Chance auf den Klassenerhalt bekommen“, sagt Jaster.

Und wirklich. Die meisten Spieler der ACT III schnappen sich ihre Tasche, duschen und sind weg. Nur Johannes Herzer und Lucas Jähn bleiben. Sie sitzen beim folgenden Spiel im Kampfgericht – dort werden sie von Kühn unterstützt. So helfen sich die Teams untereinander – in der Partie zuvor hatten drei Akteure der ACT II im Kampfgericht gesessen.

Herzer und Jähn drücken jetzt nicht nur die Knöpfe an der Ergebnis-Anzeige sowie der 24-Sekunden-Uhr, sondern auch die Daumen für ihre zweite Mannschaft. Zur Erinnerung: Verliert die ACT II nun, ist die ACT III abgestiegen. Die jungen Gastgeber – nur zwei Spieler sind älter als 20 Jahre – drücken aber gleich mächtig aufs Tempo. Nur die Trefferquote passt zunächst nicht. Daher ist es bis zum 21:21 in der Mitte des zweiten Viertels spannend. Dann verteidigt Kassel gut – und in der Offensive treffen Damiel Eckardt, Florian Höhlschen und Adrian Tripp aus allen Lagen. Mit einem 13:0-Lauf zieht die ACT II auf 34:21 weg.

In der zweiten Hälfte wechselt Trainer Klink mächtig durch. Sein Team bleibt dennoch souverän und baut – auch dank des starken Thiemo Steinau – die Führung kontinuierlich zum 84:58-Erfolg aus. „Unser Lauf im zweiten Viertel war der Knackpunkt“, ist Klink mit der Leistung seines Teams zufrieden. „Wir wollten für unsere Dritte auch Schützenhilfe leisten. Wir haben unseren Job gemacht.“

Jetzt ist die ACT III gefordert. Dank ihrer Vereinskollegen reicht ein Sieg in zwei Wochen gegen Langgöns zum Klassenerhalt.

