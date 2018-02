Olympia 2018: Stephan Leyhe vom SC Willingen hofft auf Platz im deutschen Team

Mit einem Lächeln nach Pyeongchang: Stephan Leyhe, hier am vergangenen Wochenende beim Weltcup in Willingen. Archivfoto: Worobiow

Willingen. Vom Höhepunkt des Weltcups auf seiner Heimschanze direkt zum Höhepunkt eines Sportlerlebens. Am Dienstag sind die DSV-Skispringer ins Athletendorf eingezogen.

Stephan Leyhe vom SC Willingen zählt zu den rund 3000 Sportlern aus 93 Nationen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Im Interview spricht der 26-Jährige über seine Chancen auf einen Platz im deutschen Team, seine Ziele und seine Erwartungen. Die aber erhielten gestern (drei Tage nach diesem Gespräch) einen Dämpfer: Eine interne Ausscheidung um den vierten Einzel-Startplatz auf der kleinen Schanze verlor der Willinger mit 0,5 Punkten gegen Karl Geiger aus Oberstdorf. Die drei anderen Teilnehmer an der Qualifikation (heute, 13.30 Uhr/MEZ) für die Konurrenz am Samstag (13.30 MEZ) sind Andreas Wellinger, Richard Freitag und Markus Eisenbichler.

Mit etwas Abstand, wie ordnen Sie ihre Leistungen beim Heimweltcup ein?

Stephan Leyhe: Insgeheim hatte ich mir in Willingen schon etwas mehr vorgenommen. Das Dumme war, dass im Wettkampf immer nur ein Sprung gepasst hat. Und dann kommen die Plätze 17 und 18 dabei heraus.

Bundestrainer Werner Schuster meinte schon vorher, bei Olympia sei es für Sie einfacher als zuhause in Willingen.

Leyhe: Den Druck macht man sich natürlich auch immer selbst. Beim ersten Mal war ich extrem nervös, aber im Laufe der Jahre ist es immer besser geworden. Ich gebe ihm aber Recht, so ganz habe ich die Kurve noch nicht geschafft.

Aber dann müssten Sie vor Ihrer olympischen Premiere doch besonders nervös sein, wie damals bei den ersten Sprüngen auf der Mühlenkopfschanze?

Leyhe: (lacht) Es geht eigentlich. Ich habe gelernt, die Dinge so anzunehmen wie sie sind und nicht dagegen anzukämpfen. Okay, es ist Olympia, aber ich muss auch da wie immer meine Leistung bringen. Wenn ich da auf dem Balken sitze, dann gibt es nur mich und die Schanze.

Sie gelten als verlässlicher und konstanter Springer, aber zu selten mit positiven Ausreißern nach oben. Der größte ist Ihnen ausgerechnet beim vorolympischen Test mit Rang fünf gelungen. Ein gutes Omen?

Leyhe: An die Großschanze in Pyeongchang habe ich wirklich gute Erinnerungen. Weil ich da mit dem Schanzenrekord von 139,5 Metern von Platz zwölf noch weit nach vorn gesprungen bin. Aber das ist ein Jahr her und wie heißt es so schön, jeder Tag ist ein neuer Tag.

Was haben Sie sich dieses Mal für Ihre Reise nach Südkorea vorgenommen?

Leyhe: (lacht) Bei Olympia zählen ja nur die drei Medaillenplätze. Für mich persönlich aber wären im Einzel, sei es zunächst auf der Normal- oder dann auf der Großschanze, die Top Ten oder die Top 15 schon eine Riesensache. Und im Team ist eine Medaille, egal welche Farbe, ein Erfolg.

Um den feiern zu können, müssten Sie sich wieder gegen Karl Geiger durchsetzen. Dieser Zweikampf um den vierten Startplatz war immer wieder das Thema. Nervt Sie das?

Leyhe: Schon ein bisschen, allein weil jeder Reporter danach fragt. Dabei ist es ein neuer Ort, eine neue Schanze, also wird sich die Sache erst dort entscheiden. Da hat die Tatsache, dass ich bei der Skiflug-WM den Vorzug erhalten habe, überhaupt keine Bedeutung mehr.

Werner Schuster ist eigentlich kein Freund von internen Qualifikationen kurz vor dem Wettkampf. Wie sieht es aus für Sie mit Blick auf den Saisonverlauf?

Leyhe: Wenn man knallhart nach der Weltcup-Wertung geht, dann hat Karl die Nase vorn. Er liegt auf Platz 16, ich bin 19.. Und wer sagt denn, dass es nur zwischen ihm und mir geht, vielleicht hat ja auch ein anderer der vermeintlich Etablierten plötzlich eine schlechte Phase.

Der Gedanke an die Chance auf eine olympische Medaille dürfte Ihnen aber doch durch den Kopf gehen.

Leyhe: Jein, weil das Teamspringen erst am 19. Februar ist. In den zwei Wochen kann noch so viel passieren, da kann noch der eine oder andere Knoten platzen. Am Ende starten die aktuell besten vier Springer, weil es geht darum, für Deutschland eine Medaille zu holen.

Und bei Olympia geht es neben dem sportlichen Erfolg auch darum, das Dabeisein zu genießen. Was haben Sie für Pläne?

Leyhe: Die Eröffnungsfeier will ich auf jeden Fall miterleben. Dann natürlich zusammen mit den Teamkollegen bei anderen Sportarten vorbeischauen. Mich interessiert besonders Eishockey und, wenn möglich, will ich zum Freeriden oder der alpinen Abfahrt. Eiskunstlauf ist dagegen nicht so mein Fall, obwohl ich höchsten Respekt vor den Leistungen habe.

Und dann geht es doch sicher auch um die Kontakte im Olympischen Dorf zu anderen Sportlern, zu den anderen Nationen, oder?

Leyhe: Ich werde das einfach alles auf mich zukommen lassen. Das ergibt sich alles von allein, zum Beispiel beim lockeren Gespräch beim Mittag- oder Abendessen. Ich will in den zwei Wochen einfach so viele Emotionen und Gedanken aufsaugen wie möglich.

Zur Person

Stephan Leyhe (25) hat in dieser Saison bereits 236 Weltcup-Punkte gesammelt und belegt Rang 19. Mit Platz acht bei zwei Springen und in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee etablierte sich der Sportler des SC Willingen in der deutschen A-Mannschaft. Der Schwalefelder hat auf der Olympiaschanze von Pyeongchang vor einem Jahr bei seiner vierten Top-Ten-Platzierung bereits Platz fünf belegt. Der Wahl-Schwarzwälder hat bislang drei Silbermedaillen im Team gewonnen: 2010 und 2011 bei den Junioren-Weltmeisterschaften und 2016 bei der Skiflug-WM am Kulm. Leyhe ist vergeben.