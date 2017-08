„Lasse mich nicht blenden“

Bleibt auf dem Boden: Sebastian Busch (rechts), Interimstrainer des KSV Hessen II (hier beim Spiel gegen Lehnerz II im Kreis seiner Spieler), verfällt nach dem guten Saisonstart nicht in Euphorie. Archivfoto: Hedler

Kassel. Sie stehen zwar „nur“ auf dem neunten Platz. Aber ihre Bilanz kann sich sehen lassen. Denn die Verbandsliga-Fußballer des KSV Hessen Kassel II holten aus vier Partien sieben Punkte. Und könnten am heutigen Mittwochabend (18.30 Uhr, G-Platz) mit einem Sieg über den Hünfelder SV in der Tabelle einen großen Sprung nach vorn machen.

Doch obwohl die Osthessen hinter den Junglöwen platziert sind, dürfte der angestrebte Dreier schwerfallen. „Für mich sind sie nach wie vor einer von zwei Titelanwärtern und auch gegen uns klarer Favorit“, betont Sebastian Busch. Der Interimstrainer des KSV Hessen II lässt sich in seiner Einschätzung auch nicht von der klaren 0:4-Schlappe des HSV am Sonntag bei Aufsteiger und Nachbar Johannesberg blenden.

Weil der 17. Spieltag komplett in diese Woche gelegt wurde, bestreitet Hünfeld ein Mammutprogramm. Nach dem Spiel gegen Johannesberg und der Partie bei den Junglöwen steht bereits am Freitag das Heimspiel gegen Bad Soden an.

Beim KSV können die zuletzt fehlenden Tobias Bredow und Tim Bode wieder mitmischen. Dafür fehlt Christian Krug nach seiner Roten Karte, Marvin Feldmann fehlt eventuell aus beruflichen Gründen.

Um gegen die Gäste bestehen zu können, benötigen die Kasseler eine ähnlich stabile Defensive wie zuletzt. „Wir haben jetzt zweimal zu Null gespielt. Das ist uns in der gesamten vorigen Serie kaum gelungen und war gerade nach den sechs Gegentreffern in Weidenhausen sehr wichtig“, freut sich Busch.

„Nun müssen wir es nur noch schaffen, unsere Chancen zu nutzen. Gerade weil wir gegen Hünfeld nicht so viele bekommen werden“, schätzt der 35-Jährige. Worauf er außerdem setzt, ist die „jugendliche Unbekümmertheit der Mannschaft“. Foto: rwx/nh

Von Wolfgang Bauscher