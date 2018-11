Gewagtes Spiel: Kommentar zur Gründung des Laufteams Kassel

Im Englischen gibt es nicht umsonst einen Ratschlag für Trainer: „Never change a winning team“ ist eine viel zitierte Handlungsempfehlung.

Eine erfolgreiche Formation soll man demnach nicht ändern, wenn man weiter siegen will. Winfried Aufenanger ist Trainer. Und er ist gerade dabei, ein Gewinnerteam neu zusammenzusetzen. Das birgt Möglichkeiten aber auch Gefahren. Sicherlich lässt es sich einfacher und professioneller arbeiten, wenn man nicht auf die Einwände von Mahnern Rücksicht nehmen muss. Nun ist aber nicht jeder Bedenkenträger ein Bremser und nicht jeder Macher ein visionärer Vordenker.

Winfried Aufenanger wird sich daher in der näheren Zukunft nicht nur an den Erfolgen einzelner Vorzeige-Athleten messen lassen müssen. Wird das neue Laufteam mehr sein als eine Heimstatt der nordhessischen Laufelite? Wird der neue Verein in der Lage sein, Jugend- und Aufbauarbeit zu leisten, statt fertige Athleten auf die Zielgerade zu nationalen Medaillen zu schicken?

Das Projekt bleibt ambitioniert, und es verdient Respekt, aber es ist auch ein gewagtes Spiel. Man darf gespannt sein, wie es ausgeht.

Rubriklistenbild: © Lothar Koch