Leichtathletin Maike Schuster: Mit Mut in neue Höhen

Kassel. Es ist ein Zentimeter, der ihr fehlt – ein Zentimeter und sie wäre auf Platz eins der Bestenliste des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) im Hochsprung. Doch Maike Schuster vom LAV Kassel teilt sich einen starken zweiten Platz bei der weiblichen U16 mit Henrike Rieper vom LG Kreis Nord Stade.

„So ist das eben im Sport“, sagt Schuster. Die Kasselerin ist 15 Jahre alt und geht in die 10. Klasse der Offenen Schule Waldau. Damals vor fünf Jahren war es eine Freundin, die sie zur Leichtathletik geführt hat. „Vorher habe ich sechs Jahre Ballett getanzt“, sagt sie. Lange her.

Im Januar tritt sie schon bei der weiblichen U18 an. Gerade hat die Hallensaison begonnen. „Es war eins der schwierigen Jahre“, sagt Schuster. Warum? „Weil ich mir Anfang des Jahres ein Knochenmarködem im linken Fuß zugezogen habe.“ Vier Wochen musste sie pausieren, ehe sie im September beim Wettkampf in Heuchelheim 1,73 Meter sprang. Ihre persönliche Bestleistung, aber noch lange nicht das Ende. Damals hat sie hoch gepokert. Ihre Einstiegshöhe lag bei 1,68 Meter. Den Mut dafür hatte sie sich nach eigenem Bekunden im Einspringen geholt und das nach ihrer schweren Verletzung.

„Ich will mich Schritt für Schritt steigern“, sagt Schuster. Und das geht nur über regelmäßiges Training. An drei Tagen in der Woche für jeweils zwei Stunden. Trainiert wird sie seit vier Jahren von Jonas Lilienbeck, einer der an sie glaubt und ihr Talent fördert.

Und das obwohl sie gerade noch andere Disziplinen ausprobiert. Weitsprung, Kugelstoßen, Staffellauf. „Ich will alles ausprobieren, solange es möglich ist“, sagt Schuster. Der Punkt, an dem sie sich für eine Disziplin festlegen muss, wird schon noch kommen.

Vermutlich wird Schuster es angehen, wie alles, was sie in den vergangenen Jahren in die Hand genommen hat: wohlüberlegt, strukturiert, konzentriert. Schuster wägt ab, denkt nach und zögert, bevor sie einen Satz beginnt.

Doch wenn sie spricht, strahlt sie unter ihren hellblonden Strähnen und spricht von unglaublich viel Spaß beim Sport. Und neben Sport? Andere Hobbys hat sie nicht. „Wobei man auch nicht mehr von Hobby sprechen kann“, sagt sie. Aber beruflich will sie später irgendwas mit Mathematik machen. Da ist sie sich sicher. Und ein Vorbild hat sie auch: Hochspringerin Marie-Laurence Junglfleisch, ein Star der Leichtathletik, die lange unterschätzt wurde. Doch bei der Europameisterschaft im August holte sie Bronze im Hochsprung und knackte anschließend die zwei Meter Marke bei der letzten Auflage des traditionsreichen Springer-Meetings in Eberstadt.

„Das wär schon was“, sagt Schuster und lacht. Doch für sie geht es am Samstag in Stadtallendorf weiter. Der nächste Wettkampf steht an. Und nächstes Jahr, wenn alles gut läuft, will sie mit dem DLV international durchstarten. Ihr Ziel ist das Europäische Olympische Jugendfestival in Baku, Aserbaidschan.