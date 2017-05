Frankfurts Stendera hat sich erneut schwer verletzt

Kassel. Für Marc Stendera geht die Leidenszeit weiter. Der aus Kassel stammende Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt hat vor drei Wochen sein Comeback nach fast einem Jahr Verletzungspause gefeiert, jetzt fällt der 21-Jährige erneut lange aus. Besonders bitter.

Nach seinem Außenmeniskusriss verpasst der Fußball-Profi das DFB-Pokalfinale, in dem seine Eintracht am nächsten Samstag auf Borussia Dortmund trifft.

Die Verletzung

Stendera feiert am 30. April sein Comeback in der Bundesliga bei der 0:1-Niederlage in Hoffenheim. Auch eine Woche später gegen Wolfsburg spielt er. Aber nach den zwei Spielen plagen ihn wieder Knieprobleme. Eine Untersuchung ergibt: Außenmeniskusriss im linken Knie. Die Saison ist für ihn zu Ende. Erneut steht er vor einer längeren Verletzungspause. Der Verein hofft, dass der 21-Jährige bis zum Start der Saisonvorbereitung wieder fit ist.

Die Karriere

Stendera ist erst 21 Jahre, dennoch gefühlt schon seit Jahren Bundesliga-Profi. Und das ist auch so. Gerade einmal 17 Jahre alt ist der gebürtige Nordhesse bei seinem Bundesliga-Debüt. Am 6. April 2013 wird er in der Partie gegen Bayern München für 19 Minuten eingewechselt. Nur zwei Wochen später steht er gegen Schalke 04 in der Anfangsformation und bereitet das Tor zum 1:0-Sieg vor. Bis heute hat er 64 Bundesligaspiele absolviert, fünf Tore erzielt und acht vorbereitet.

Die Leidenszeit

Es sind nicht mehr Bundesliga-Einsätze, da ihn schwere Verletzungen immer wieder zurückwerfen. Zum ersten Mal 2013. Es ist ein Kreuzbandriss. Nach mehreren Monaten Leidenszeit kämpft sich Stendera zurück. Er macht in den Saisons 2014/15 und 2015/16 jeweils 26 Bundesliga-Spiele und wird zum gestandenen Profi. Bis er sich in der Relegation gegen Nürnberg erneut einen Kreuzbandriss zuzieht. Er fällt fast ein Jahr aus. Vor drei Wochen folgt das Comeback. Und jetzt der erneute Rückschlag.

Die Rückkehr

In Offenbach wurde Stendera am Donnerstag operiert. Der 21-Jährige unterzog sich einem arthroskopischen Eingriff am linken Knie. Mittlerweile hat er die Klinik verlassen und wird noch in dieser Woche mit der Reha beginnen. Mal wieder.